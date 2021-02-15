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"Дорогущему ремонту хана": Оля Полякова показала, как протекает крыша в ее квартире

Комментариев: 2
Певица Оля Полякова в очередной раз пожаловалась на бездействие ЖЭКа.
"Дорогущему ремонту хана": Оля Полякова показала, как протекает крыша в ее квартире
"Дорогущему ремонту хана": Оля Полякова показала, как протекает крыша в ее квартире
instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица, актриса, ведущая и звездный детектив нашумевшего проекта “Маска“, Оля Полякова снова пожаловалась на плохую работу коммунальщиков. Причина все та же: в доме, где находится квартира артистки, уже несколько лет протекает крыша.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Полякова разместила несколько коротких видео, где показала пятна на потолке и стенах, лужи на полу, а также огромные сосульки на окнах. Звезда отметила, что в прошлом году сделала дорогущий ремонт. 

“Посмотрите какой кошмар, у меня опять течет крыша. Вот это вот все падает, капает вот сюда вот. В ЖЭК звоню, они просто даже не берут трубку. Печерская районная администрация просто никого не интересует. Мало того, что эти сосули огромного размера. Они просто могут вот здесь упасть и убить людей. Здесь видите ходят люди. Это все может закончиться очень плачевно. Все замерзшее. Все течет в квартиру. Это просто какой-то ад и это продолжается уже много лет. Я обращаюсь, я с ними ссорюсь. Им всем все равно. Вот мой дорогущий ремонт, которому постепенно наступает хана. Вот посмотрите, я только весной сделала ремонт“, - пожаловалась знаменитость.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivona

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.02.2021, 15:37
Оценка:  0
гость
Йопанний калальйотт?
гость  (аноним)  15.02.2021, 15:36
Оценка:  0
гость
Позвони Кличку. Ах, да он в Турции,. Позвони Вавану -166-43, ах да он в ОАЭ. Возьми шабру, открой окно, крикни вниз падунра и в этот момент шваброй в сосульку как и..м..п...а...ни и фсё.
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