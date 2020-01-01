Звезда "Крепостной", Наталка Денисенко позировала в бассейне на фоне зимней природы.

"Грех не выложить": Наталка Денисенко показала фото в купальнике из Буковели

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая снялась в таких сериалах, как “Крепостная“, “Село на миллион“, “Папаньки“ и “Клан ювелиров“, поделилась подборкой пикантных фотографий с отдыха в Буковеле.

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В своем профиле в Инстаграм 31-летняя звезда опубликовала несколько кадров, где она позировала в раздельном купальнике белого цвета в бассейне с теплой водой на фоне зимней природы. В описании к кадрам Наталка с юмором отметила, что ей пришлось втягивать животик из-за карпатских вкусняшек.

“Муж сделал красивые фотки. Такие грех не выложить. Согласны? Видите, фото в купальнике можно сделать и в Буковели. Скажу честно, не смотря на -9, я очень старалась втягивать живот ради фотки!!! Потому что карпатські частування це щось. Ну вы сами видите это в сторис каждый день“, - написала Денисенко.

Наталка Денисенко показала фото в купальнике instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала фото в купальнике instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала фото в купальнике instagram.com/natalka_denisenko

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