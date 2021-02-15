Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха

Актриса Мерьем Узерли на новых фото показала американского бизнесмена, который является отцом ее второй дочери.

Звезда сериала “Великолепный век“, немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли впервые показала своего возлюбленного-бизнесмена, от которого в январе родила дочь Лили Кои.

Читай также: Мерьем Узерли из “Великолепного века“ показала, как выглядела до популярности

На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 37-летняя исполнительница роли Хюррем Султан запостила короткое видео, в котором в День святого Валентина похвасталась подарком для жениха, имя которого все еще держит в секрете.

В ролике Мерьем показала фотографии с любимым и дочерями, которые были напечатаны на коробке сладостей от ее собственной компании Nosh Nosh.

Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха instagram.com/meryemuzerlimeryem

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.