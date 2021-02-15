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Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха

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Актриса Мерьем Узерли на новых фото показала американского бизнесмена, который является отцом ее второй дочери.
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда сериала “Великолепный век“, немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли впервые показала своего возлюбленного-бизнесмена, от которого в январе родила дочь Лили Кои.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 37-летняя исполнительница роли Хюррем Султан запостила короткое видео, в котором в День святого Валентина похвасталась подарком для жениха, имя которого все еще держит в секрете.

В ролике Мерьем показала фотографии с любимым и дочерями, которые были напечатаны на коробке сладостей от ее собственной компании Nosh Nosh.

Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха
Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха
Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха
Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха
instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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