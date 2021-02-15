Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли впервые показала богатого жениха
Звезда сериала “Великолепный век“, немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли впервые показала своего возлюбленного-бизнесмена, от которого в январе родила дочь Лили Кои.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 37-летняя исполнительница роли Хюррем Султан запостила короткое видео, в котором в День святого Валентина похвасталась подарком для жениха, имя которого все еще держит в секрете.
В ролике Мерьем показала фотографии с любимым и дочерями, которые были напечатаны на коробке сладостей от ее собственной компании Nosh Nosh.
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