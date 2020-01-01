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Анна Ризатдинова поделилась горячим кадром в купальнике

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Финалистка "Танців з зірками 2019", Анна Ризатдинова похвасталась роскошной фигурой в купальнике.
Анна Ризатдинова поделилась горячим кадром в купальнике
Анна Ризатдинова поделилась горячим кадром в купальнике
instagram.com/anna_rizatdinova

Популярная украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр и финалистка проекта “Танці з зірками 2019“, Анна Ризатдинова, которая недавно перенесла операцию, поделилась пикантной фотографией. 

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя спортсменка разместила черно-белый кадр, на котором продемонстрировала на камеру идеальную фигуру и стройные ножки в стильном сдельном купальнике белого цвета с вырезом на спине и глубоким декольте. В описании к снимку Анна рассказала, что для нее означает любовь.

“Считаю, что состояние влюблённости 😍 - самое прекрасное, что может быть в жизни девушки. Сейчас я пришла к пониманию, что настоящие чувства - когда ты хочешь отдавать человеку и ничего не ждёшь взамен. Когда ты готов пойти на всё ради любимого, и это взаимно. Когда есть ощущение того, что два человека жили далеко друг от друга, но им уже было предначертано быть вместе. Я верю в судьбу, которая соединяет влюбленных. И когда ты встречаешь свою настоящую половинку, то шокирует, насколько вы похожи, насколько близки ваши мысли, взгляды и предпочтения. Я считаю, что это должно быть знаком свыше. И найти этого человека - огромное счастье 🥰“, - написала Ризатдинова.

Анна Ризатдинова поделилась горячим кадром в купальнике
Анна Ризатдинова поделилась горячим кадром в купальнике
instagram.com/anna_rizatdinova

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Теги: Анна Ризатдинова
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Источник: Ivona

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