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Экс-холостяк Макс Михайлюк рассекретил пол будущего ребенка

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Герой популярного реалити Макс Михайлюк поделился с подписчиками трогательным видео.

Экс-холостяк Макс Михайлюк рассекретил пол будущего ребенка
Экс-холостяк Макс Михайлюк рассекретил пол будущего ребенка
instagram.com/flymax305

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Экс-герой проекта «Холостяк» Макс Михайлюк на своей странице в Инстаграм опубликовал видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлел момент, когда его избранница Даша шла к нему в белой длинной рубашке, которая скрывала округлившийся животик. После того, как девушка подошла к Михайлюку он принялся целовать свою возлюбленную и ее животик. Работник отеля, где отдыхает звездная пара, спросил кого они ожидают, на что Макс ответил, что будет дочь.

Под публикацией Михайлюк написал так:

«Женихи занимайте очередь 👧😅👊🏼».

Поклонники поздравили Макса с радостной новостью, и осыпали приятными словами в комментариях:

«Здоровья девочкам👏 поздравляю, будешь папулей принцессы 👸❤️».

«Я представляю красавца Макса с маленькой принцессой - это кайф ❤️🔥».

«Дуже рада за Макса!! 👏👏Що ви з найшли свою половинку справжнє кохання❤️❤️❤️».

«Ух ты! Будет папина дочка!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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