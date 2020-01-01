Герой популярного реалити Макс Михайлюк поделился с подписчиками трогательным видео.

Экс-холостяк Макс Михайлюк рассекретил пол будущего ребенка instagram.com/flymax305

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Экс-герой проекта «Холостяк» Макс Михайлюк на своей странице в Инстаграм опубликовал видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлел момент, когда его избранница Даша шла к нему в белой длинной рубашке, которая скрывала округлившийся животик. После того, как девушка подошла к Михайлюку он принялся целовать свою возлюбленную и ее животик. Работник отеля, где отдыхает звездная пара, спросил кого они ожидают, на что Макс ответил, что будет дочь.

Под публикацией Михайлюк написал так:

«Женихи занимайте очередь 👧😅👊🏼».

Поклонники поздравили Макса с радостной новостью, и осыпали приятными словами в комментариях:

«Здоровья девочкам👏 поздравляю, будешь папулей принцессы 👸❤️». «Я представляю красавца Макса с маленькой принцессой - это кайф ❤️🔥». «Дуже рада за Макса!! 👏👏Що ви з найшли свою половинку справжнє кохання❤️❤️❤️». «Ух ты! Будет папина дочка!»

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