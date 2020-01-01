«Какие милые»: Яна Соломко поразила внешним сходством со своей дочерью

Украинская певица Яна Соломко поделилась с подписчиками милым снимком.

Яна Соломко поразила внешним сходством со своей дочерью instagram.com/yana.solo

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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с дочерью. На кадре знаменитость запечатлена со своей доченькой Кирой. Звездная мама и девочка надели блестящие наряды, распустили свои кудрявые волосы и прикоснулись друг к другу носиками.

Стоит отметить, что Яна довольно редко делится с фолловерами подробностями личной жизни, поэтому фото с дочерью являются настоящей редкостью. Известно, что после развода Соломко с дочерью переехали в Москву, где певица подписала контракт с местным лейблом, который поможет увеличить ее популярность.

Поклонники восхитились трогательным снимком Яны Соломко с доченькой, и осыпали их приятными словами в комментариях, отметив их внешнее сходство:

«Как же вы похожи». «Красуні-кудряшки😍». «Какие милые😍». «Две принцессы 😍». «Очаровашечки 😍». «Мамина доця, такая же невероятная красотка ❤️».

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