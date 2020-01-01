«Какие милые»: Яна Соломко поразила внешним сходством со своей дочерью
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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с дочерью. На кадре знаменитость запечатлена со своей доченькой Кирой. Звездная мама и девочка надели блестящие наряды, распустили свои кудрявые волосы и прикоснулись друг к другу носиками.
Стоит отметить, что Яна довольно редко делится с фолловерами подробностями личной жизни, поэтому фото с дочерью являются настоящей редкостью. Известно, что после развода Соломко с дочерью переехали в Москву, где певица подписала контракт с местным лейблом, который поможет увеличить ее популярность.
Поклонники восхитились трогательным снимком Яны Соломко с доченькой, и осыпали их приятными словами в комментариях, отметив их внешнее сходство:
«Как же вы похожи».
«Красуні-кудряшки😍».
«Какие милые😍».
«Две принцессы 😍».
«Очаровашечки 😍».
«Мамина доця, такая же невероятная красотка ❤️».
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