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«Какие милые»: Яна Соломко поразила внешним сходством со своей дочерью

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Украинская певица Яна Соломко поделилась с подписчиками милым снимком.

Яна Соломко поразила внешним сходством со своей дочерью
Яна Соломко поразила внешним сходством со своей дочерью
instagram.com/yana.solo

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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с дочерью. На кадре знаменитость запечатлена со своей доченькой Кирой. Звездная мама и девочка надели блестящие наряды, распустили свои кудрявые волосы и прикоснулись друг к другу носиками.

Стоит отметить, что Яна довольно редко делится с фолловерами подробностями личной жизни, поэтому фото с дочерью являются настоящей редкостью. Известно, что после развода Соломко с дочерью переехали в Москву, где певица подписала контракт с местным лейблом, который поможет увеличить ее популярность.

Поклонники восхитились трогательным снимком Яны Соломко с доченькой, и осыпали их приятными словами в комментариях, отметив их внешнее сходство:

«Как же вы похожи».

«Красуні-кудряшки😍».

«Какие милые😍».

«Две принцессы 😍».

«Очаровашечки 😍».

«Мамина доця, такая же невероятная красотка ❤️».

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Источник: ivonа bigmir)net

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