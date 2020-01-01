Даша Ульянова похвасталась сочными ягодицами в лосинах
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Победительница шоу «Холостяк 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в обтягивающем костюме, который состоит из топа и лосин. Девушка распустила свои длинные волосы и улеглась на стул, продемонстрировав свои сочные ягодицы.
Под публикацией Даша написала свое отношение ко Дню святого Валентина:
«Моя философия простая: «Если вы встретили свою любовь, берегите её каждый Божий день. Ну, а если вы сегодня одни, не смейте унывать и считать себя неполноценными, только потому что кто-то не принёс вам букет красных роз».
Поклонники восхитились сексуальностью Даши Ульяновой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Вау, нереальная!»
«Очень красиво».
«Пушка!»
«Офигенная!»
«Безупречная».
«Секси».
«Дашулька, ты лучшая».
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