"14 февраля, который мы заслужили": Бедняков запостил смешное видео с женой
Бывший ведущий вокального проекта “X-фактор“ и тревел-шоу “Орел и Решка“, Андрей Бедняков в очередной раз похвастался в соцсети своим чувством юмора. На этот раз 33-летняя знаменитость решил показать, как провел День святого Валентина.
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На своей странице в Инстаграм Бедняков опубликовал забавное видео с женой, актрисой и телеведущей Анастасией Короткой. В ролике можно увидеть, как возлюбленная Андрея забавно танцует на улице во время прогулки в их родном городе Мариуполь.
“14 февраля, который мы заслужили!, - подписал кадры ведущий.
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