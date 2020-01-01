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"14 февраля, который мы заслужили": Бедняков запостил смешное видео с женой

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Андрей Бедняков и Анастасия Короткая в День святого Валентина сняли новый забавный ролик.
"14 февраля, который мы заслужили": Бедняков запостил смешное видео с женой
"14 февраля, который мы заслужили": Бедняков запостил смешное видео с женой
instagram.com/biedniakov

Бывший ведущий вокального проекта “X-фактор“ и тревел-шоу “Орел и Решка“, Андрей Бедняков в очередной раз похвастался в соцсети своим чувством юмора. На этот раз 33-летняя знаменитость решил показать, как провел День святого Валентина.

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На своей странице в Инстаграм Бедняков опубликовал забавное видео с женой, актрисой и телеведущей Анастасией Короткой. В ролике можно увидеть, как возлюбленная Андрея забавно танцует на улице во время прогулки в их родном городе Мариуполь.

“14 февраля, который мы заслужили!, - подписал кадры ведущий.

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Теги: Андрей Бедняков
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Источник: Ivona

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