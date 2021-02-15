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«Моя мечта»: жена Монатика умилила Сеть совместными снимками

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Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками милыми снимками.

Жена Монатика умилила Сеть совместными снимками
Жена Монатика умилила Сеть совместными снимками
instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку семейных фото. На кадрах знаменитость позирует вместе со своим мужем в разное время года, в разных нарядах. Однако неизменным остается одно – влюбленные взгляды, направленные друг на друга. Пара выглядит очень счастливо и гармонично вместе.

Под публикацией Ирина трогательно призналась в любви своего мужу:

«Моя любовь @monatik_official ,мой лучший друг , моя мечта и мой мотиватор!♥️♥️♥️Люблю Тебя безгранично,искренне верю, что впереди ещё столько всего невероятного ❤️❤️❤️Благодарю тебя за ВСЕЕЕ❤️❤️❤️».

Поклонникам понравились нежные снимки звездной семьи, и они осыпали их приятными словами в комментариях:

«Обожаю вашу пару ❤️ Светлячки 🙏☀️».

«Вы - отличная пара ☺️».

«Люблю вас❤️❤️❤️❤️».

«Прекрасные!»

«Обожаю вас 🙌🙌🙌🙌🙌🙌».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.02.2021, 14:21
Оценка:  +1
гость
Она страшнее ебaнатика Монатика!
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