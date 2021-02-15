«Моя мечта»: жена Монатика умилила Сеть совместными снимками
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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку семейных фото. На кадрах знаменитость позирует вместе со своим мужем в разное время года, в разных нарядах. Однако неизменным остается одно – влюбленные взгляды, направленные друг на друга. Пара выглядит очень счастливо и гармонично вместе.
Под публикацией Ирина трогательно призналась в любви своего мужу:
«Моя любовь @monatik_official ,мой лучший друг , моя мечта и мой мотиватор!♥️♥️♥️Люблю Тебя безгранично,искренне верю, что впереди ещё столько всего невероятного ❤️❤️❤️Благодарю тебя за ВСЕЕЕ❤️❤️❤️».
Поклонникам понравились нежные снимки звездной семьи, и они осыпали их приятными словами в комментариях:
«Обожаю вашу пару ❤️ Светлячки 🙏☀️».
«Вы - отличная пара ☺️».
«Люблю вас❤️❤️❤️❤️».
«Прекрасные!»
«Обожаю вас 🙌🙌🙌🙌🙌🙌».
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