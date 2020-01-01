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Жгучая Миша Романова восхитила фанатов своей красотой

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Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками эффектным снимком.

Жгучая Миша Романова восхитила фанатов своей красотой
Жгучая Миша Романова восхитила фанатов своей красотой
instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в блестящем платье синего цвета. Артистка обхватила руками свою грудь и посмотрела в камеру через плечо. Звезда сделала выразительный макияж с акцентом на глазах и дополнила образ мокрой укладкой волос.

Под публикацией Миша пожелала фолловерам ощутить любовь:

«В этот день обычно у всех принято разговаривать про любовь, а я желаю ее чувствовать всем сердцем, без лишних слов и разговоров!»

Поклонники восхитились внешним видом Романовой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красотка😍».

«Супер! Ты такая красотка».

«Как всегда очаровательна».

«Очень красивое платье».

«Будь любимой и люби».

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Источник: ivonа bigmir)net

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