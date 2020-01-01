Жгучая Миша Романова восхитила фанатов своей красотой
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в блестящем платье синего цвета. Артистка обхватила руками свою грудь и посмотрела в камеру через плечо. Звезда сделала выразительный макияж с акцентом на глазах и дополнила образ мокрой укладкой волос.
Под публикацией Миша пожелала фолловерам ощутить любовь:
«В этот день обычно у всех принято разговаривать про любовь, а я желаю ее чувствовать всем сердцем, без лишних слов и разговоров!»
Поклонники восхитились внешним видом Романовой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красотка😍».
«Супер! Ты такая красотка».
«Как всегда очаровательна».
«Очень красивое платье».
«Будь любимой и люби».
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