«Я счастлива»: Alyona Alyona впервые рассказала о знакомстве с новым бойфрендом

Украинская певица Alyona Alyona поделилась с подписчиками загадочными снимками.

Alyona Alyona впервые рассказала о знакомстве с новым бойфрендом instagram.com/alyona.alyona.official

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Популярная исполнительница Alyona Alyona на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в черном платье рядом с мужчиной. Однако лица молодого человека на фото не видно, так что остается загадкой, кто же этот таинственный незнакомец.

Под публикацией Alyona Alyona призналась, что влюблена и сейчас находится в отношениях:

«Я познайомилася з ним: не старшим, не більшим, не статуснішим. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені байдуже, що скажуть всі. І чи будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так. Ніяких анкет чи співбесід. Сніг нас просто об’єднав в одному місці в один час і закопав під своїм коханням. А ми й раді. Адже все цікаве попереду».

Поклонникам понравилась радостная новость, и они осыпали Alyona Alyona приятными словами в комментариях:

«Яка чуттєва історія😍я за вас дійсно радію🙌 нехай ці відчуття метеликів залишаються щоденно». «Пташечка, Кохай та будь Коханою❤️🙏🏼». «Щиро рада за тебе, ти варта бути коханою, бажаною, та безмежно щасливою😍❤️». «Счастья вам». «Класс, вітаю вас! ❤️»

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