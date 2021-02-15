Слишком откровенно: жена Позитива поразила фанатов жарким фото
Звездная супруга Анна Завгородняя на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото и видео. На кадрах знаменитость позирует в длинной футболке, черных ботфортах, сидя на стуле. Девушка задрала одну ногу, прикрыв интимное место рукой. Эффектный образ Анна дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.
Под публикацией звезда призналась, что решила похвастаться новой обувью, которая принадлежит ее бренду одежды:
«Счастье - это творить и создавать 🙏🏽 Обувь моей мечты, которая так долго сидела в моих фантазиях и все получилось 🖤».
Поклонники восхитились внешним видом Анны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ань, пушка-ракета❤️».
«Ты ходячий секс ⚡️🐆🔥💛».
«Ого, огнище! Ты что творишь!»
«Я твоя фанатка! Просто вау».
«Вот это пожар».
«Аня, просто красотка».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Анна Седокова поделилась эффектным снимком с мужем
- Слава Каминская засветила пышный бюст в откровенном платье
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил