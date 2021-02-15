Слишком откровенно: жена Позитива поразила фанатов жарким фото

Жена популярного исполнителя Позитива, Анна Завгородняя, поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Звездная супруга Анна Завгородняя на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото и видео. На кадрах знаменитость позирует в длинной футболке, черных ботфортах, сидя на стуле. Девушка задрала одну ногу, прикрыв интимное место рукой. Эффектный образ Анна дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией звезда призналась, что решила похвастаться новой обувью, которая принадлежит ее бренду одежды:

«Счастье - это творить и создавать 🙏🏽 Обувь моей мечты, которая так долго сидела в моих фантазиях и все получилось 🖤».

Поклонники восхитились внешним видом Анны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ань, пушка-ракета❤️». «Ты ходячий секс ⚡️🐆🔥💛». «Ого, огнище! Ты что творишь!» «Я твоя фанатка! Просто вау». «Вот это пожар». «Аня, просто красотка».

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