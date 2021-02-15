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Слишком откровенно: жена Позитива поразила фанатов жарким фото

Комментариев: 3
Жена популярного исполнителя Позитива, Анна Завгородняя, поделилась с подписчиками пикантными снимками.
Жена Позитива поразила фанатов жарким фото
Жена Позитива поразила фанатов жарким фото
instagram.com/annchuk

Звездная супруга Анна Завгородняя на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото и видео. На кадрах знаменитость позирует в длинной футболке, черных ботфортах, сидя на стуле. Девушка задрала одну ногу, прикрыв интимное место рукой. Эффектный образ Анна дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией звезда призналась, что решила похвастаться новой обувью, которая принадлежит ее бренду одежды:

«Счастье - это творить и создавать 🙏🏽 Обувь моей мечты, которая так долго сидела в моих фантазиях и все получилось 🖤».

Поклонники восхитились внешним видом Анны, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ань, пушка-ракета❤️».

«Ты ходячий секс ⚡️🐆🔥💛».

«Ого, огнище! Ты что творишь!»

«Я твоя фанатка! Просто вау».

«Вот это пожар».

«Аня, просто красотка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.02.2021, 11:43
Оценка:  0
гость
Жена самотыка, думает с чего начать...
АБАМЧУК    15.02.2021, 11:22
Оценка:  0
АБАМЧУК
жинка позитива в кресле ждет позитива
navigator2    15.02.2021, 11:17
Оценка:  +1
navigator2
поки "чоловік" десь вештається, вона ноги на публіку роздвигає :P
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