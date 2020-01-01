«Новый хахаль»: Оля Полякова засветилась в компании мужчины

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Оля Полякова засветилась в компании мужчины instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость запечатлена в эффектных образах в обнимку с мужчиной. Как оказалось, артистка позирует со своим пиар-менеджером, который стал для нее не только коллегой по работе, но и частью семьи.

Под публикацией Полякова трогательно поздравила его с Днем рождения:

«Ты в некотором смысле тоже моя пара, с тобой мы так много прошли и достигли,что я считаю тебя не только моим другом, партнером, соратником , советчиком, защитником, но и частью своей семьи! Будь здоров счастлив и реализован, мой partner in crime!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️»

В комментариях поклонники поинтересовались у Оли Поляковой, не ревнует ли ее муж к пиар-менеджеру:

«Новый хахаль». «А с мужем будет фото?» «Я думала, что это ваш муж». «Обалдеть! Какая вы красотка! А мужу не страшно показывать этот пост?»

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