«Новый хахаль»: Оля Полякова засветилась в компании мужчины
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость запечатлена в эффектных образах в обнимку с мужчиной. Как оказалось, артистка позирует со своим пиар-менеджером, который стал для нее не только коллегой по работе, но и частью семьи.
Под публикацией Полякова трогательно поздравила его с Днем рождения:
«Ты в некотором смысле тоже моя пара, с тобой мы так много прошли и достигли,что я считаю тебя не только моим другом, партнером, соратником , советчиком, защитником, но и частью своей семьи! Будь здоров счастлив и реализован, мой partner in crime!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️»
В комментариях поклонники поинтересовались у Оли Поляковой, не ревнует ли ее муж к пиар-менеджеру:
«Новый хахаль».
«А с мужем будет фото?»
«Я думала, что это ваш муж».
«Обалдеть! Какая вы красотка! А мужу не страшно показывать этот пост?»
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