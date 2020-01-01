Украинский певец Владимир Дантес поделился с подписчиками неожиданным видео.

Муж Нади Дорофеевой показал ее странные танцы в общественном транспорте instagram.com/vladimirdantes

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Популярный исполнитель Владимир Дантес на своей странице в Инстаграм опубликовал видеоролик. На кадрах предстала Надя Дорофеева в сером костюме, который состоит из кофты и штанов, и станцевала в общественном транспорте. Волосы Надя собрала в небольшую косичку и надела защитную маску, соблюдая правила безопасности.

Под публикацией Владимир написал, что без ума от своей талантливой жены:

«Ненавижу день всех влюблённых!

Но как можно не влюбляться постоянно в эту мадам, которая веселится в любом месте и делает твою жизнь ярче».

Поклонникам понравился позитивным видеоролик, и они осыпали звездную семью комплиментами:

«Вы лучшие ❤️😍👏». «Класс👍, всего вам самого наилучшего😊❤️». «ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ УКРАИНСКОГО ШОУ-БИЗНЕСА ❤️». «Ох, Вовка, мы сами в неё влюбились😂❤️». «Оу, это очень мило». «Ваша пара – прекрасна».

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