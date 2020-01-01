Муж Нади Дорофеевой показал ее странные танцы в общественном транспорте
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Популярный исполнитель Владимир Дантес на своей странице в Инстаграм опубликовал видеоролик. На кадрах предстала Надя Дорофеева в сером костюме, который состоит из кофты и штанов, и станцевала в общественном транспорте. Волосы Надя собрала в небольшую косичку и надела защитную маску, соблюдая правила безопасности.
Под публикацией Владимир написал, что без ума от своей талантливой жены:
«Ненавижу день всех влюблённых!
Но как можно не влюбляться постоянно в эту мадам, которая веселится в любом месте и делает твою жизнь ярче».
Поклонникам понравился позитивным видеоролик, и они осыпали звездную семью комплиментами:
«Вы лучшие ❤️😍👏».
«Класс👍, всего вам самого наилучшего😊❤️».
«ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ УКРАИНСКОГО ШОУ-БИЗНЕСА ❤️».
«Ох, Вовка, мы сами в неё влюбились😂❤️».
«Оу, это очень мило».
«Ваша пара – прекрасна».
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