Леся Никитюк сверкнула своими прелестями в мини-платье
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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку пикантных фото. На кадрах знаменитость позирует в коротеньких платьях с глубоким декольте. Артистка примерила белое и красное платья, которые оголили ее пышный бюст и стройные длинные ножки. Эффектные образы звезда дополнила туфлями на каблуках, распущенными волосами, сдержанным макияжем и массивными украшениями.
Стоит отметить, что Леся Никитюк часто радует фанатов откровенными снимками, где демонстрирует свое шикарное тело. Телезвезда не боится экспериментировать с образами, ведь они всегда удачны.
Поклонники восхитились внешним видом Леси Никитюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Слишком горячая».
«Какая красивая женщина».
«Ты красивая в любом платье».
«Роскошная».
«Самая красивая телеведущая».
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