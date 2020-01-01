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Леся Никитюк сверкнула своими прелестями в мини-платье

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Леся Никитюк сверкнула своими прелестями в мини-платье
Леся Никитюк сверкнула своими прелестями в мини-платье
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку пикантных фото. На кадрах знаменитость позирует в коротеньких платьях с глубоким декольте. Артистка примерила белое и красное платья, которые оголили ее пышный бюст и стройные длинные ножки. Эффектные образы звезда дополнила туфлями на каблуках, распущенными волосами, сдержанным макияжем и массивными украшениями.

Стоит отметить, что Леся Никитюк часто радует фанатов откровенными снимками, где демонстрирует свое шикарное тело. Телезвезда не боится экспериментировать с образами, ведь они всегда удачны.

Поклонники восхитились внешним видом Леси Никитюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Слишком горячая».

«Какая красивая женщина».

«Ты красивая в любом платье».

«Роскошная».

«Самая красивая телеведущая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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