Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками соблазнительными снимками.

Леся Никитюк сверкнула своими прелестями в мини-платье instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Голая в лепестках роз: Британская модель показал горячие снимки

Популярная ведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку пикантных фото. На кадрах знаменитость позирует в коротеньких платьях с глубоким декольте. Артистка примерила белое и красное платья, которые оголили ее пышный бюст и стройные длинные ножки. Эффектные образы звезда дополнила туфлями на каблуках, распущенными волосами, сдержанным макияжем и массивными украшениями.

Стоит отметить, что Леся Никитюк часто радует фанатов откровенными снимками, где демонстрирует свое шикарное тело. Телезвезда не боится экспериментировать с образами, ведь они всегда удачны.

Поклонники восхитились внешним видом Леси Никитюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Слишком горячая». «Какая красивая женщина». «Ты красивая в любом платье». «Роскошная». «Самая красивая телеведущая».

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.