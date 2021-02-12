Снежану Бабкину раскритиковали за голое фото

Жене музыканта Сергея Бабкина, который недавно перенес операцию, сделали замечания из-за смелых снимков .

Жена Бабкина позировала в трусиках топлес instagram.com/snezhana_babkina

Читай также: Горячий кадр: Лорак снялась в расстегнутой рубашке

Супруга украинского музыканта, актера Сергея Бабкина - Снежана нарвалась на критику из-за голых фото. Знаменитости поставила в упрек, что она дескать “поддает жару“ в сети в то время, как Сергей оправляется после операции.

Обсуждение началось из-за фото Снежаны Бабкиной в Инстаграм.

Она добавила снимки, на которых позирует в трусиках топлес, прикрыв грудь ладонью.

Пятница- День Венеры!

12.02.2021- Новый Лунный Год!



Венера и Луна- это 2 планеты, оказывающие наивысшее влияние на женскую энергию.

Луна- исключительно Женская энергия.

Мужчина может получить Лунную энергию только через ЖЕНЩИНУ!

Девочки, вперёд!💫, - написала Снежана.

Жена Бабкина позировала в трусиках топлес instagram.com/snezhana_babkina

Где ты? Куда ты спряталась? Я иду тебя искать по дому 😍😂Да какая разница!!!!!!!!!!!Причём тут вообще ЧБ и цвет? Это здесь абсолютно не причём. Не в этом дело!!! Ааааааааааааааааааа🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️СБ, - подписал фото Сергей Бабкин.

Хороша Маша, да не наша))❤️😗

Вы что серьёзно ? ??Я в каком-то шоке!!!

Смело❤️🔥🔥🔥😍

Фото красивые, но мне интересно другое, у вас уже довольно взрослый сын, который видит такие ваши фото, вас это не смущает? Его наверное смущает, а ещё у него есть друзья, которые наверняка это тоже обсуждают... При всем уважении, но это очень странно.

Ну зачем?

Так переживає за чоловіка аж знімається гола, - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.