Снежану Бабкину раскритиковали за голое фото
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Супруга украинского музыканта, актера Сергея Бабкина - Снежана нарвалась на критику из-за голых фото. Знаменитости поставила в упрек, что она дескать “поддает жару“ в сети в то время, как Сергей оправляется после операции.
Обсуждение началось из-за фото Снежаны Бабкиной в Инстаграм.
Она добавила снимки, на которых позирует в трусиках топлес, прикрыв грудь ладонью.
Пятница- День Венеры!
12.02.2021- Новый Лунный Год!
Венера и Луна- это 2 планеты, оказывающие наивысшее влияние на женскую энергию.
Луна- исключительно Женская энергия.
Мужчина может получить Лунную энергию только через ЖЕНЩИНУ!
Девочки, вперёд!💫, - написала Снежана.
- Где ты? Куда ты спряталась? Я иду тебя искать по дому 😍😂Да какая разница!!!!!!!!!!!Причём тут вообще ЧБ и цвет? Это здесь абсолютно не причём. Не в этом дело!!! Ааааааааааааааааааа🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️СБ, - подписал фото Сергей Бабкин.
- Хороша Маша, да не наша))❤️😗
- Вы что серьёзно ? ??Я в каком-то шоке!!!
- Смело❤️🔥🔥🔥😍
- Фото красивые, но мне интересно другое, у вас уже довольно взрослый сын, который видит такие ваши фото, вас это не смущает? Его наверное смущает, а ещё у него есть друзья, которые наверняка это тоже обсуждают... При всем уважении, но это очень странно.
- Ну зачем?
- Так переживає за чоловіка аж знімається гола, - написали в сети.
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