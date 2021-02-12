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Женский портал
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Снежану Бабкину раскритиковали за голое фото

Комментариев: 2
Жене музыканта Сергея Бабкина, который недавно перенес операцию, сделали замечания из-за смелых снимков .

Жена Бабкина позировала в трусиках топлес
Жена Бабкина позировала в трусиках топлес
instagram.com/snezhana_babkina

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Супруга украинского музыканта, актера Сергея Бабкина - Снежана нарвалась на критику из-за голых фото. Знаменитости поставила в упрек, что она дескать “поддает жару“ в сети в то время, как Сергей оправляется после операции.

Обсуждение началось из-за фото Снежаны Бабкиной в Инстаграм.

Она добавила снимки, на которых позирует в трусиках топлес, прикрыв грудь ладонью.

Пятница- День Венеры!
12.02.2021- Новый Лунный Год!

Венера и Луна- это 2 планеты, оказывающие наивысшее влияние на женскую энергию.
Луна- исключительно Женская энергия.
Мужчина может получить Лунную энергию только через ЖЕНЩИНУ!
Девочки, вперёд!💫, - написала Снежана.

Жена Бабкина позировала в трусиках топлес
Жена Бабкина позировала в трусиках топлес
instagram.com/snezhana_babkina

  • Где ты? Куда ты спряталась? Я иду тебя искать по дому 😍😂Да какая разница!!!!!!!!!!!Причём тут вообще ЧБ и цвет? Это здесь абсолютно не причём. Не в этом дело!!! Ааааааааааааааааааа🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️СБ, - подписал фото Сергей Бабкин.
  • Хороша Маша, да не наша))❤️😗
  • Вы что серьёзно ? ??Я в каком-то шоке!!!
  • Смело❤️🔥🔥🔥😍
  • Фото красивые, но мне интересно другое, у вас уже довольно взрослый сын, который видит такие ваши фото, вас это не смущает? Его наверное смущает, а ещё у него есть друзья, которые наверняка это тоже обсуждают... При всем уважении, но это очень странно.
  • Ну зачем? 
  • Так переживає за чоловіка аж знімається гола,  - написали в сети.

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Теги: Снежана Бабкина, голые фото, Сергей Бабкин, топлес
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.02.2021, 12:46
Оценка:  0
гость
И что там показывать?? Два прища и жопу с кулак???
mreccoh    14.02.2021, 12:34
Оценка:  -22
mreccoh
Вроде как и Снежана Бабкина.А выглядит как другая Бабкина,Надежда...Сёстры?
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