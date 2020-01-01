Квиткова и Добрынин рассекретили пол ребенка

Герой "Холостяка" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова признались, кого ждут .

Добрынин и Квиткова назвали пол ребенка instagram.com/kvittkova

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Герой реалити "Холостяк" Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова рассекретили пол ребенка.

Счастливые влюбленные станут родителями мальчика. Об этом Даша Квиткова написала в Инстаграм.

Она добавила видео, на котором они с Никитой запечатлены во время "гадания на шаре". Пара позирует у черного воздушного шарика с надписью "мальчик или девочка". Когда шарик лопается - в кадре появляются голубые "лепестки".

Это сын🙏🏻💙, - написала Квиткова.



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