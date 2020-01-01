Горячий кадр: Лорак снялась в расстегнутой рубашке
Певица Ани Лорак показала, какие наряды считает стильными и соблазнительными .
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Певица Ани Лорак продолжает соблазнять поклонников горячими кадрами. На этот раз знаменитость надела очень короткий наряд, который, к тому же, распахнулся на бедрах.
Фото Лорак добавила в Инстаграм.
В кадре она появилась в расстегнутой яркой рубашке с принтом. Наряд подчеркнул стройные ноги Лорак и едва прикрыл ее бедра.
Мои дорогие, сегодня поделюсь с вами своими правилами в выборе гардероба❣️
Нельзя слепо следовать моде. Нужно, чтобы мода следовала за вашим стилем, - подписала фото Лорак.
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