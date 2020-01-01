Горячий кадр: Лорак снялась в расстегнутой рубашке

Певица Ани Лорак показала, какие наряды считает стильными и соблазнительными .

Ани Лорак почти оголилась на камеру instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак продолжает соблазнять поклонников горячими кадрами. На этот раз знаменитость надела очень короткий наряд, который, к тому же, распахнулся на бедрах.

Фото Лорак добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в расстегнутой яркой рубашке с принтом. Наряд подчеркнул стройные ноги Лорак и едва прикрыл ее бедра.

Мои дорогие, сегодня поделюсь с вами своими правилами в выборе гардероба❣️

Нельзя слепо следовать моде. Нужно, чтобы мода следовала за вашим стилем, - подписала фото Лорак.

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