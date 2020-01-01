Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Горячий кадр: Лорак снялась в расстегнутой рубашке

Комментариев: 0
Певица Ани Лорак показала, какие наряды считает стильными и соблазнительными .

Ани Лорак почти оголилась на камеру
Ани Лорак почти оголилась на камеру
instagram.com/anilorak

Читай также: “Выше нос!“ Смешные картинки про любовь и День святого Валентина

Певица Ани Лорак продолжает соблазнять поклонников горячими кадрами. На этот раз знаменитость надела очень короткий наряд, который, к тому же, распахнулся на бедрах.

Фото Лорак добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в расстегнутой яркой рубашке с принтом. Наряд подчеркнул стройные ноги Лорак и едва прикрыл ее бедра.  

Мои дорогие, сегодня поделюсь с вами своими правилами в выборе гардероба❣️
Нельзя слепо следовать моде. Нужно, чтобы мода следовала за вашим стилем, - подписала фото Лорак.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, пикантные фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь