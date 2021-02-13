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Знойная латина: Остапчук станцевал с женой в воде на Мальдивах

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Шоумен Владимир Остапчук показал горячие танцы на отдыхе .

Остапчук зажег с женой на берегу океана
Остапчук зажег с женой на берегу океана
instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий. шоумен Владимир Остапчук, которого недавно раскритиковали за обнаженное фото, станцевал с женой в океане. Знаменитости, которые обожают латиноамериканские танцы - показали класс прямо на берегу.

Видео Остапчук выставил в Инстаграм.

В кадре они с Кристиной Горняк зажигательно отплясывают в летних нарядах.

Tequila, te quiero, baile 🔥, - подписал Владимир. 

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Теги: Владимир Остапчук, Кристина Горняк, танцы
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.02.2021, 18:05
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Остапчук - знойная латина? Не знал.
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