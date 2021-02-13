Знойная латина: Остапчук станцевал с женой в воде на Мальдивах
Шоумен Владимир Остапчук показал горячие танцы на отдыхе .
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Популярный телеведущий. шоумен Владимир Остапчук, которого недавно раскритиковали за обнаженное фото, станцевал с женой в океане. Знаменитости, которые обожают латиноамериканские танцы - показали класс прямо на берегу.
Видео Остапчук выставил в Инстаграм.
В кадре они с Кристиной Горняк зажигательно отплясывают в летних нарядах.
Tequila, te quiero, baile 🔥, - подписал Владимир.
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