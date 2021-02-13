Знойная латина: Остапчук станцевал с женой в воде на Мальдивах

Шоумен Владимир Остапчук показал горячие танцы на отдыхе .

Остапчук зажег с женой на берегу океана instagram.com/vova_ostapchuk

Читай также: “Позирую“: Горячая Дорофеева в корсете показала неловкий момент съемки

Популярный телеведущий. шоумен Владимир Остапчук, которого недавно раскритиковали за обнаженное фото, станцевал с женой в океане. Знаменитости, которые обожают латиноамериканские танцы - показали класс прямо на берегу.

Видео Остапчук выставил в Инстаграм.

В кадре они с Кристиной Горняк зажигательно отплясывают в летних нарядах.

Tequila, te quiero, baile 🔥, - подписал Владимир.

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.