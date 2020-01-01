Победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева сообщила, что ее сыну Доминику уже исполнилось четыре месяца.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая в 2018 году вместе со звездой “Лиги смеха“ Игорем Ласточкиным выиграла проект “Танці з зірками“, очаровала пользователей Сети семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал трогательный кадр, где она запечатлена с мужем Иваном Хомячуком, 5-летней дочерью Валерией и маленьким сыном Домиником. В описании к снимку звездная мама сообщила, что на днях Доминику уже исполнилось 4 месяца.

“Сегодня нашему Доминику 4 месяца! Обожаю первый год малышариков своих, можно день варенья гулять каждый месяц! ❤️“, - написала Илона.

Кроме того, Гвоздева решила похвастаться перед поклонниками новыми достижениями сыночка.

“Наши достижения

📍агукаем, кричим, разговариваем на понятном только ему языке 🤪

📍улыбка до ушей 😁

📍пытаемся совладать с руками, но пока только удаётся их облизывать 😋

📍по всем признакам поведения понимаем что лезут 🦷

📍пытаемся переворачиваться, особенно когда мама помогает

📍обожаем купаться

📍играть у всех на нервах🙌😂

📍 безумно любит быть на руках

📍реагируем на всё и всех

📍 кушаем примерно через каждые 2,5-3 часа

📍 сон дневной коротенько по 40мин, чтоб мама не расслаблялась 🤦🏽‍♀️

📍ночью вроде спим крепко, можем 2-3р просыпаться, хотя если 🦷 или погода или ещё что, то можем и концерт устроить 🤩

📍вес 6,5кг рост 64см

📍сделали очередные вакцинации“, - поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева поделилась трогательным фото с мужем и детьми instagram.com/ilonagvozdeva

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