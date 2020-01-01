Судья "Танців з зірками" Влад Яма запостил бекстейдж семейной фотосессии в Майами.

Милое видео: Влад Яма показал, как играет в баскетбол с 5-летним сыном instagram.com/vladyama_official

Украинский хореограф Влад Яма, наиболее известный как несменный судья обновленных сезонов проекта “Танцы со звездами“, очаровал подписчиков семейным видео.

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На своей странице в Инстаграм 38-летний танцор показал кадры со съемок новой фотосессии в Майами. В ролике можно увидеть, как Влад вместе с 5-летний Леоном играет в баскетбол. Звездный отец и его сын позировали на камеру в спортивной форме черного цвета.

“Незабаром покажемо кадри з нашого мегастильного фотосету“, - прокомментировал публикацию Яма.

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