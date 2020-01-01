"Обожаю кино": Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова поделилась подборкой любимых фильмов

Певица Анастасия Кожевникова назвала пять любимых фильмов за последние пять лет.

Бывшая участница популярной женской группы “ВИА Гра“, украинская певица Анастасия Кожевникова, которая недавно поделилась в соцсети постельным фото, призналась подписчикам, что обожает кино.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя артистка решила подсказать фанам, что можно посмотреть в свободное время. Анастасия опубликовала список из пяти любимых фильмов, которые вышли на экраны в последние пять лет.

1. “Зелёная книга“

“Я смотрела его около трёх раз и ещё хочу. Фильм о дружбе, музыке, любви, предрассудках... Кстати, в детстве я была влюблена в Вигго Мортенсена, когда он играл Арагорна в “Властелин колец“.

2. “Скрытые фигуры“

“Люблю фильмы с женщинами в главных ролях💪🏼 Фильм о силе, уме, об унижении...“.

3. “Арахисовый сокол“

“Как-то особенно он воздействовал на меня. Особенное послевкусие. Фильм о мечте, дружбе, о свободе...“.

4. “Того“

“Какой же красивый и пронзительный фильм. Если Вы смотрели знаменитый мультфильм “Балто“, в этом фильме узнаете подлинную историю этих отважных собак. Фильм о силе, вере, дружбе и доверии...“.

5. “Маленькие женщины“

“Я просто утонула в него. Безумно красив! Фильм о семье, твёрдом внутреннем стержне, первой любви...“.

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