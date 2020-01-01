"Обожаю кино": Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова поделилась подборкой любимых фильмов
Бывшая участница популярной женской группы “ВИА Гра“, украинская певица Анастасия Кожевникова, которая недавно поделилась в соцсети постельным фото, призналась подписчикам, что обожает кино.
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На своей странице в Инстаграм 27-летняя артистка решила подсказать фанам, что можно посмотреть в свободное время. Анастасия опубликовала список из пяти любимых фильмов, которые вышли на экраны в последние пять лет.
- 1. “Зелёная книга“
“Я смотрела его около трёх раз и ещё хочу. Фильм о дружбе, музыке, любви, предрассудках... Кстати, в детстве я была влюблена в Вигго Мортенсена, когда он играл Арагорна в “Властелин колец“.
- 2. “Скрытые фигуры“
“Люблю фильмы с женщинами в главных ролях💪🏼 Фильм о силе, уме, об унижении...“.
- 3. “Арахисовый сокол“
“Как-то особенно он воздействовал на меня. Особенное послевкусие. Фильм о мечте, дружбе, о свободе...“.
- 4. “Того“
“Какой же красивый и пронзительный фильм. Если Вы смотрели знаменитый мультфильм “Балто“, в этом фильме узнаете подлинную историю этих отважных собак. Фильм о силе, вере, дружбе и доверии...“.
- 5. “Маленькие женщины“
“Я просто утонула в него. Безумно красив! Фильм о семье, твёрдом внутреннем стержне, первой любви...“.
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