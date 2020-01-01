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Ольга Горбачева показала новое фото в купальнике

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Жена продюсера Юрия Никитина, певица Ольга Горбачева поделилась снимком с отдыха.
Ольга Горбачева показала новое фото в купальнике
Ольга Горбачева показала новое фото в купальнике
instagram.com/gorbachovaolga

Украинская певица, экс-солистка группы “Арктика“, ведущая и поэтесса Ольга Горбачева порадовала подписчиков пляжной фотографией. 39-летняя звезда продемонстрировала подтянутую фигуру. 

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На своей странице в Instagram супруга продюсера Юрия Никитина опубликовала снимок, где она позировала в сдельном черном купальнике. Наряд Ольга дополнила черными серьгами, длинными бусами и браслетом.

Ольга Горбачева показала новое фото в купальнике
Ольга Горбачева показала новое фото в купальнике
instagram.com/gorbachovaolga

Пользователи Сети оставили множество комментариев под свежей публикацией украинской звезды:

  • Хороша👏😍
  • 🧚‍♀️девочка фея
  • Очень красивая👏👏👏
  • Шикарная женщина 🔥🔥🔥🌹 🌹 🌹

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Теги: Ольга Горбачева
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Источник: ivonа bigmir)net

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