Ольга Горбачева показала новое фото в купальнике
Жена продюсера Юрия Никитина, певица Ольга Горбачева поделилась снимком с отдыха.
Украинская певица, экс-солистка группы “Арктика“, ведущая и поэтесса Ольга Горбачева порадовала подписчиков пляжной фотографией. 39-летняя звезда продемонстрировала подтянутую фигуру.
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На своей странице в Instagram супруга продюсера Юрия Никитина опубликовала снимок, где она позировала в сдельном черном купальнике. Наряд Ольга дополнила черными серьгами, длинными бусами и браслетом.
Пользователи Сети оставили множество комментариев под свежей публикацией украинской звезды:
- Хороша👏😍
- 🧚♀️девочка фея
- Очень красивая👏👏👏
- Шикарная женщина 🔥🔥🔥🌹 🌹 🌹
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