Жена продюсера Юрия Никитина, певица Ольга Горбачева поделилась снимком с отдыха.

Украинская певица, экс-солистка группы “Арктика“, ведущая и поэтесса Ольга Горбачева порадовала подписчиков пляжной фотографией. 39-летняя звезда продемонстрировала подтянутую фигуру.

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На своей странице в Instagram супруга продюсера Юрия Никитина опубликовала снимок, где она позировала в сдельном черном купальнике. Наряд Ольга дополнила черными серьгами, длинными бусами и браслетом.

Ольга Горбачева показала новое фото в купальнике instagram.com/gorbachovaolga

Пользователи Сети оставили множество комментариев под свежей публикацией украинской звезды:

Хороша👏😍

🧚‍♀️девочка фея

Очень красивая👏👏👏

Шикарная женщина 🔥🔥🔥🌹 🌹 🌹

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