Американская звезда телевидения Хлои Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Хлои Кардашьян засветила упругие ягодицы в бикини instagram.com/khloekardashian

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Известная бизнесвумен Хлои Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена на берегу океана в раздельном купальнике. Пляжный наряд оголил ее аппетитные формы, выделив упругие ягодицы. Свой образ девушка дополнила собранными волосами, солнцезащитными очками и парео, которое красиво развевалось на ветру.

Под публикацией Хлои написала так:

«Я все время забываю публиковать. Я ПОЧТИ закончила с пляжными фотографиями 😝».

Поклонники восхитились внешним видом Хлои Кардашьян, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ты очень красивая!» «Я люблю тебя». «Красавица». «Твоя фигура – это сумасшествие». «Очень сладкая». «Невероятная!»

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