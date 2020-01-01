Хлои Кардашьян засветила упругие ягодицы в бикини
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Известная бизнесвумен Хлои Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена на берегу океана в раздельном купальнике. Пляжный наряд оголил ее аппетитные формы, выделив упругие ягодицы. Свой образ девушка дополнила собранными волосами, солнцезащитными очками и парео, которое красиво развевалось на ветру.
Под публикацией Хлои написала так:
«Я все время забываю публиковать. Я ПОЧТИ закончила с пляжными фотографиями 😝».
Поклонники восхитились внешним видом Хлои Кардашьян, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Ты очень красивая!»
«Я люблю тебя».
«Красавица».
«Твоя фигура – это сумасшествие».
«Очень сладкая».
«Невероятная!»
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