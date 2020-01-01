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Хлои Кардашьян засветила упругие ягодицы в бикини

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Американская звезда телевидения Хлои Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Хлои Кардашьян засветила упругие ягодицы в бикини
Хлои Кардашьян засветила упругие ягодицы в бикини
instagram.com/khloekardashian

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Известная бизнесвумен Хлои Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена на берегу океана в раздельном купальнике. Пляжный наряд оголил ее аппетитные формы, выделив упругие ягодицы. Свой образ девушка дополнила собранными волосами, солнцезащитными очками и парео, которое красиво развевалось на ветру.

Под публикацией Хлои написала так:

«Я все время забываю публиковать. Я ПОЧТИ закончила с пляжными фотографиями 😝».

Поклонники восхитились внешним видом Хлои Кардашьян, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Ты очень красивая!»

«Я люблю тебя».

«Красавица».

«Твоя фигура – это сумасшествие».

«Очень сладкая».

«Невероятная!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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