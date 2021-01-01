Кортни Кокс обнародовала редкие кадры с именинницей Дженнифер Энистон

Кортни Кокс поздравила Дженнифер Энистон с 52-летием, опубликовав совместные архивные фото.

В четверг, 11 февраля, голливудская актриса Дженнифер Энистон отметила 52-й день рождения. По случаю праздника ее подруга и коллега по сериалу “Друзья“ Кортни Кокс решила поделиться в соцсети редкими совместными кадрами.

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Так, на странице Кортни в Инстаграм появились два архивных снимка. На первом из них Энистон и Кокс позировали в домашней обстановке. На селфи вместе со звездными подругами можно увидеть спящую дочь Кокс - Коко. Отметим, что Энистон является крестной мамой девочки.

На втором снимке Дженнифер и Кортни запечатлены во время поездки в автобусе. Обе одеты в черные майки, а на их лицах нет макияжа. Кокс дополнила свой образ соломенной шляпой.

“С Днем Рождения, Дженни Луиза! Мы так давно знаем друг друга, что я даже не помню, почему я тебя так называю. Я тебя люблю !“, - подписала милые фото Кокс.

Кортни Кокс обнародовала редкие кадры с Дженнифер Энистон instagram.com/courteneycoxofficial

Кортни Кокс обнародовала редкие кадры с Дженнифер Энистон instagram.com/courteneycoxofficial

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