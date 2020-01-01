«Слишком плоская»: Jerry Heil раскритиковали за худобу
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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлела себя в красном купальнике и розовой кофточке. Артистка решила продемонстрировать свое стройное тело и длинные ножки. Девушка распустила волосы и задирала ножки, хвастаясь своим подтянутым телом.
Под публикацией Jerry Heil призналась, что сняла этот ролик для подруг, но все же решила показать свою фигуру многотысячной аудитории:
«Я згадала про відео, яке відправила подругам на днях😄
Так чи інакше, я вважаю, що веганські ноги заслуговують на ваш пандячий лайк 🐼💚😄».
Однако поклонники посчитали, что Jerry Heil выглядит слишком худой, и написали об этом в комментариях:
«Приседать и приседать! Ягодицы плоские».
«Поешь уже хоть что-нибудь».
«Доска».
«Худышка».
«Слишком плоская».
«Осталось ягодицы подкачать».
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