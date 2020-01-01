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«Слишком плоская»: Jerry Heil раскритиковали за худобу

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Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Jerry Heil раскритиковали за худобу
Jerry Heil раскритиковали за худобу
instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлела себя в красном купальнике и розовой кофточке. Артистка решила продемонстрировать свое стройное тело и длинные ножки. Девушка распустила волосы и задирала ножки, хвастаясь своим подтянутым телом.

Под публикацией Jerry Heil призналась, что сняла этот ролик для подруг, но все же решила показать свою фигуру многотысячной аудитории:

«Я згадала про відео, яке відправила подругам на днях😄
Так чи інакше, я вважаю, що веганські ноги заслуговують на ваш пандячий лайк 🐼💚😄».

Однако поклонники посчитали, что Jerry Heil выглядит слишком худой, и написали об этом в комментариях:

«Приседать и приседать! Ягодицы плоские».

«Поешь уже хоть что-нибудь».

«Доска».

«Худышка».

«Слишком плоская».

«Осталось ягодицы подкачать».

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Источник: ivonа bigmir)net

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