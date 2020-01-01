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Слава Каминская в нижнем белье похвасталась постройневшим телом

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Слава Каминская в нижнем белье похвасталась постройневшим телом
Слава Каминская в нижнем белье похвасталась постройневшим телом
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость запечатлена в красно-черном нижнем белье и халате. Соблазнительный наряд оголил ее пышную грудь и стройные ножки. Свой образ артистка дополнила легкими локонами на волосах и ярким макияжем с акцентом на глазах.

Слава совсем недавно вернулась с Мальдив, где не отказывала себе в гастрономических удовольствиях, поэтому сейчас приводит свое тело в прежнюю форму. Об этом Каминская рассказала под публикацией:

«Если не можете противостоять ретроградному Меркурию, дарю простой рецепт:
2 таблетки «Бифрена» + беговая дорожка. Можно в обратной последовательности😏
Кофе-брейки на Просекко приветствуются.
пс. поскольку я уже вторую неделю на жестком ЗОЖе, за меня тоже пригубите, не стесняйтесь😂».

Поклонники восхитились сексуальностью Славы Каминской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красотка».

«Шикарная фигура ❤️🔥😍».

«Хорошо выглядите».

«Красота-то какая!»

«Очень-очень сочная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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