«Фантастически красивая»: Ксения Мишина показала стройную фигуру в купальнике

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Ксения Мишина показала стройную фигуру в купальнике instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике, сидя на белом песке, среди пальм. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, а солнцезащитные очки и соломенная шляпа стали отличным дополнением к образу.

Под публикацией Ксения написала так:

«Чёткий симбиоз ваших мыслей и чувств может изменить вашу реальность. А чёткие пропорции SPF 50 и кокосового масла создать красивый загар ... Второе пока сложнее 😆».

Поклонники восхитились внешним видом Ксении Мишиной, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Классная, счастливая❤️🔥». «Ви неймовірна🔥». «Красота😍👏». «Фантастически красивая». «Идеальные пропорции». «Твоя красота покорит мир».

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