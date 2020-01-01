«Фантастически красивая»: Ксения Мишина показала стройную фигуру в купальнике
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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике, сидя на белом песке, среди пальм. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, а солнцезащитные очки и соломенная шляпа стали отличным дополнением к образу.
Под публикацией Ксения написала так:
«Чёткий симбиоз ваших мыслей и чувств может изменить вашу реальность. А чёткие пропорции SPF 50 и кокосового масла создать красивый загар ... Второе пока сложнее 😆».
Поклонники восхитились внешним видом Ксении Мишиной, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Классная, счастливая❤️🔥».
«Ви неймовірна🔥».
«Красота😍👏».
«Фантастически красивая».
«Идеальные пропорции».
«Твоя красота покорит мир».
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