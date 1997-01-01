Беременная девушка Макса Михайлюка поправилась на 15 кг
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Известная модель Даша Хлистун на своей странице в Инстаграм опубликовала «беременное» фото. На кадре знаменитость предстала в вязанном белом костюме, который состоит из свитера и штанов. Даша обхватила руками округлившийся животик и искренне улыбнулась в камеру.
Совсем недавно возлюбленные порадовали фанатов новостью о скором пополнении в их семье. Теперь девушка активно делится с фолловерами подробностями из личной жизни. Под публикацией Хлистун рассказала, что за период беременности поправилась на 15 кг:
«Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого 🙈🤤 сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить 😬 Поэтому и прибавка в весе уже +15😳😑».
Поклонники восхитились внешним видом Даши Хлистун, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Вам беременность к лицу!»
«Очень милая».
«Красавица».
«Такая красивая! Будь счастлива».
«Хорошенькая такая».
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