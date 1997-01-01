Избранница экс-холостяка Макса Михайлюка, Даша Хлистун, поделилась с подписчиками свежим фото.

Беременная девушка Макса Михайлюка поправилась на 15 кг instagram.com/dasha_khlystun_

Читай также: «Такая огненная»: Вера Брежнева в деловом костюме оголила плоский животик

Известная модель Даша Хлистун на своей странице в Инстаграм опубликовала «беременное» фото. На кадре знаменитость предстала в вязанном белом костюме, который состоит из свитера и штанов. Даша обхватила руками округлившийся животик и искренне улыбнулась в камеру.

Совсем недавно возлюбленные порадовали фанатов новостью о скором пополнении в их семье. Теперь девушка активно делится с фолловерами подробностями из личной жизни. Под публикацией Хлистун рассказала, что за период беременности поправилась на 15 кг:

«Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого 🙈🤤 сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить 😬 Поэтому и прибавка в весе уже +15😳😑».

Поклонники восхитились внешним видом Даши Хлистун, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вам беременность к лицу!» «Очень милая». «Красавица». «Такая красивая! Будь счастлива». «Хорошенькая такая».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.