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Беременная девушка Макса Михайлюка поправилась на 15 кг

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Избранница экс-холостяка Макса Михайлюка, Даша Хлистун, поделилась с подписчиками свежим фото.

Беременная девушка Макса Михайлюка поправилась на 15 кг
Беременная девушка Макса Михайлюка поправилась на 15 кг
instagram.com/dasha_khlystun_

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Известная модель Даша Хлистун на своей странице в Инстаграм опубликовала «беременное» фото. На кадре знаменитость предстала в вязанном белом костюме, который состоит из свитера и штанов. Даша обхватила руками округлившийся животик и искренне улыбнулась в камеру.

Совсем недавно возлюбленные порадовали фанатов новостью о скором пополнении в их семье. Теперь девушка активно делится с фолловерами подробностями из личной жизни. Под публикацией Хлистун рассказала, что за период беременности поправилась на 15 кг:

«Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого 🙈🤤 сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить 😬 Поэтому и прибавка в весе уже +15😳😑».

Поклонники восхитились внешним видом Даши Хлистун, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вам беременность к лицу!»

«Очень милая».

«Красавица».

«Такая красивая! Будь счастлива».

«Хорошенькая такая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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