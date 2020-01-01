Геннадий Попенко вспомнил, как предложил возлюбленной Ирине стать его женой.

Ведущий "Затерянного мира" рассказал о том, как сделал предложение любимой Пресс-служба

Накануне Дня влюбленных Геннадий Попенко, ведущий цикла документальных программ “Затерянный мир“, вспомнил, как признавался в чувствах своей будущей супруге.

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Ведущий рассказывает, что до знакомства с Ириной даже не представлял, что когда-нибудь женится и станет отцом двух дочерей.

“Раньше я не думал, что могу иметь детей, супругу. Не чувствовал самой потребности в семье. Смотрел на моих родителей и удивлялся: “Для чего это все?“.

Геннадий Попенко с семьей Пресс-служба

Но именно любимая изменила его отношение к семейной жизни.

“Когда встретил Ирину, то все ответы нашлись сами по себе. Я сделал предложение будущей супруге немного раньше, чем планировал. Потому что в мои планы вмешались вишни, которые буйно распустились. Все было спонтанно! Я остановил мотоцикл, взял Ирину за руку, повел под те деревья и… начал нести какой-то бред. “Мы давно вместе...“. (смеется) Хорошо, что обручальное кольцо всегда было со мной. Думаю, оно говорило о моих намерениях больше, чем любые слова“.

Геннадий Попенко с семьей Пресс-служба

Вскоре пара узнала о том, что их ждет пополнение – дочь Богдана.

“Буквально через несколько недель, точно в День рождения Ирины, мы узнали, что наша семья станет больше!“.

Геннадий Попенко с дочкой Богданой Пресс-служба

К слову, в прошлом году Геннадий Попенко снова стал отцом. Младшую дочь назвали Святой.

Младшая дочка Свята Пресс-служба

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