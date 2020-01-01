"Когда проснулся после прекрасного сна": Монатик снял шуточное видео
Мегапопулярный украинский исполнитель, продюсер и тренер вокального шоу “Голос країни“, Дима Монатик (MONATIK) повеселил поклонников с помощью шуточного видео на тему снегопадов в Украине.
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Так, на своей странице в Инстаграм 34-летний артист запостил короткое видео с неожиданной концовкой. Сначала в ролике Монатик в полосатой футболке и черных шортах прыгает в бассейн на Мальдивах. Но насладиться теплой водичкой ему не удалось. Как и его сыну. Ведь в конце ролика можно увидеть, как один из мальчиков падает лицом в снежный сугроб.
“Когда проснулся после прекрасного сна... #реалии 😂💨❄️“, - подписал забавный ролик Дима.
Пользователи Сети принялись активно комментировать смешную публикацию Монатика:
- У меня постоянно такое 😂😂😂👍🏻
- И смешно и грустно) 😂
- Вы топ!😂❤️
- Это же я каждую ночь 😂
- А ведь именно так я сегодня и проснулась 🙀😂😂😂
- Гениально 😂👏
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