"Когда проснулся после прекрасного сна": Монатик снял шуточное видео

Дима Монатик показал видео, где он прыгает в бассейн, но оказывается не в воде, а в сугробе.

Мегапопулярный украинский исполнитель, продюсер и тренер вокального шоу “Голос країни“, Дима Монатик (MONATIK) повеселил поклонников с помощью шуточного видео на тему снегопадов в Украине.

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Так, на своей странице в Инстаграм 34-летний артист запостил короткое видео с неожиданной концовкой. Сначала в ролике Монатик в полосатой футболке и черных шортах прыгает в бассейн на Мальдивах. Но насладиться теплой водичкой ему не удалось. Как и его сыну. Ведь в конце ролика можно увидеть, как один из мальчиков падает лицом в снежный сугроб.

“Когда проснулся после прекрасного сна... #реалии 😂💨❄️“, - подписал забавный ролик Дима.

Пользователи Сети принялись активно комментировать смешную публикацию Монатика:

У меня постоянно такое 😂😂😂👍🏻

И смешно и грустно) 😂

Вы топ!😂❤️

Это же я каждую ночь 😂

А ведь именно так я сегодня и проснулась 🙀😂😂😂

Гениально 😂👏

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