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«Сочная Лилия»: жена Влада Ямы порадовала фанатов сексуальными танцами

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Жена популярного хореографа Лилиана Яма поделилась с подписчиками видеороликом с отдыха.

Жена Влада Ямы порадовала фанатов сексуальными танцами
Жена Влада Ямы порадовала фанатов сексуальными танцами
instagram.com/liliya_yama

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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с Майами. На кадре знаменитость предстала в коротенькой кофточке, ярко-розовых спортивных штанах и кроссовках. Девушка распустила свои длинные волосы, надела солнцезащитные очки и пустилась в пляс прямо на спортивной площадке.

Под публикацией Лилиана написала, что в восторге от пребывания в Майами:

«Краски Майами.💘
Здесь некогда грустить. ❤️
Хочется постоянно улыбаться и получать удовольствие.💞 Везде всё красиво 😍 - эту площадку нашли случайно (внутренний дворик магазина, представляете😱).
По сути, радует всё - каждый листик, песчинка и даже дождь💘».

Поклонники восхитились зажигательным танцем Лилианы Ямы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Класс!!! ❤️❤️»

 «Спасибо за то, что делитесь позитивными эмоциями».

«Яркая! Супер».

«Красивая и сочная Лилия! Загляденье».

«Танцуете красиво, красавица😍😍».

«Яркая и прекрасная😍❤✨🌠💫».

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Источник: ivonа bigmir)net

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