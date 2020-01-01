«Сочная Лилия»: жена Влада Ямы порадовала фанатов сексуальными танцами
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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с Майами. На кадре знаменитость предстала в коротенькой кофточке, ярко-розовых спортивных штанах и кроссовках. Девушка распустила свои длинные волосы, надела солнцезащитные очки и пустилась в пляс прямо на спортивной площадке.
Под публикацией Лилиана написала, что в восторге от пребывания в Майами:
«Краски Майами.💘
Здесь некогда грустить. ❤️
Хочется постоянно улыбаться и получать удовольствие.💞 Везде всё красиво 😍 - эту площадку нашли случайно (внутренний дворик магазина, представляете😱).
По сути, радует всё - каждый листик, песчинка и даже дождь💘».
Поклонники восхитились зажигательным танцем Лилианы Ямы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Класс!!! ❤️❤️»
«Спасибо за то, что делитесь позитивными эмоциями».
«Яркая! Супер».
«Красивая и сочная Лилия! Загляденье».
«Танцуете красиво, красавица😍😍».
«Яркая и прекрасная😍❤✨🌠💫».
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