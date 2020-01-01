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«Скромнее надо быть»: Настя Каменских сверкнула пышным бюстом в обтягивающем платье

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Настя Каменских сверкнула пышным бюстом в обтягивающем платье
Настя Каменских сверкнула пышным бюстом в обтягивающем платье
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в белом силуэтном платье с глубоким декольте. Обтягивающий наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, и выделяет ее пышную грудь. Эффектный образ звезда дополнила выразительным макияжем и собранными волосами.

Под публикацией Настя написала так:

«И пусть те, кого мы любим, всегда чувствуют нашу любовь».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились внешним видом Каменских, а другие – раскритиковали ее за излишнюю откровенность:

«Восхитительна 😍😮 😍».

«Скромнее надо быть».

«Шикарная!»

«Божественная».

«Идеальная».

«Ну это уже слишком!»

«А можно не оголяться?»

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Источник: ivonа bigmir)net

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