«Скромнее надо быть»: Настя Каменских сверкнула пышным бюстом в обтягивающем платье

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Настя Каменских сверкнула пышным бюстом в обтягивающем платье instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в белом силуэтном платье с глубоким декольте. Обтягивающий наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, и выделяет ее пышную грудь. Эффектный образ звезда дополнила выразительным макияжем и собранными волосами.

Под публикацией Настя написала так:

«И пусть те, кого мы любим, всегда чувствуют нашу любовь».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились внешним видом Каменских, а другие – раскритиковали ее за излишнюю откровенность:

«Восхитительна 😍😮 😍». «Скромнее надо быть». «Шикарная!» «Божественная». «Идеальная». «Ну это уже слишком!» «А можно не оголяться?»

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