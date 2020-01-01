«Скромнее надо быть»: Настя Каменских сверкнула пышным бюстом в обтягивающем платье
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в белом силуэтном платье с глубоким декольте. Обтягивающий наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, и выделяет ее пышную грудь. Эффектный образ звезда дополнила выразительным макияжем и собранными волосами.
Под публикацией Настя написала так:
«И пусть те, кого мы любим, всегда чувствуют нашу любовь».
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились внешним видом Каменских, а другие – раскритиковали ее за излишнюю откровенность:
«Восхитительна 😍😮 😍».
«Скромнее надо быть».
«Шикарная!»
«Божественная».
«Идеальная».
«Ну это уже слишком!»
«А можно не оголяться?»
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