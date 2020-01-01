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Ванесса Хадженс в откровенном купальнике позировала на морозе

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Актриса Ванесса Хадженс поразила фанов новым снимком, где продемонстрировала соблазнительные формы на морозе.
Ванесса Хадженс в откровенном купальнике позировала на морозе
Ванесса Хадженс в откровенном купальнике позировала на морозе
Getty images

Звезда фильмов “Классный мюзикл“, “На месте принцессы“ и “Плохие парни навсегда“, американская актриса Ванесса Хадженс взбудоражила Сеть откровенной фотографией. На своей странице в Инстаграм 32-летняя знаменитость запостила кадр, сделанный на морозе.

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На свежем снимке Ванесса позировала в сдельном черном купальнике с очень глубоким декольте. Поверх пляжного наряда актриса одела длинный черный пуховик. Горячий образ Хадженс дополнила серьгами, неоновой повязкой и обувью такого же цвета. Девушка позировала в снегу на фоне каменной стены.

“Я видела модель Джасмин Сандерс в купальнике на снегу, поэтому я тоже надела купальный костюм 😉😝❄️“, - подписала пикантный кадр Ванесса.

Ванесса Хадженс в откровенном купальнике позировала на морозе
Ванесса Хадженс в откровенном купальнике позировала на морозе
instagram.com/vanessahudgens

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Теги: Ванесса Хадженс
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Источник: Ivona

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