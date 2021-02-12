Юлия Санина похвасталась фигурой в маленьком черном платье
Фронтвумен популярной украинской группы “The Hardkiss“ и суперфиналистка шоу “Танці з зірками 2020“, Юлия Санина в очередной раз восхитила подписчиков своей красотой. В аккаунте 30-летней певицы в Инстаграм появилось несколько свежих кадров из недавней фотосессии, где она предстала в эффектном образе.
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На снимках Юлия позировала на красном фоне в мини-платье черного цвета и черных колготах. На одну руку Санина накинула черный пиджак с синими стразами. Свой образ артистка дополнила макияжем, укладкой и массивными украшениями.
“Маленькое черное платье“, - подписала фото Санина.
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