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Юлия Санина похвасталась фигурой в маленьком черном платье

Комментариев: 1
Солистка "The Hardkiss" Юлия Санина позировала в эффектном образе.
Юлия Санина похвасталась фигурой в маленьком черном платье
Юлия Санина похвасталась фигурой в маленьком черном платье
instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен популярной украинской группы “The Hardkiss“ и суперфиналистка шоу “Танці з зірками 2020“, Юлия Санина в очередной раз восхитила подписчиков своей красотой. В аккаунте 30-летней певицы в Инстаграм появилось несколько свежих кадров из недавней фотосессии, где она предстала в эффектном образе.

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На снимках Юлия позировала на красном фоне в мини-платье черного цвета и черных колготах. На одну руку Санина накинула черный пиджак с синими стразами. Свой образ артистка дополнила макияжем, укладкой и массивными украшениями.

“Маленькое черное платье“, - подписала фото Санина.

Юлия Санина похвасталась фигурой в маленьком черном платье
Юлия Санина похвасталась фигурой в маленьком черном платье
instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина похвасталась фигурой в маленьком черном платье
Юлия Санина похвасталась фигурой в маленьком черном платье
instagram.com/the_hardkiss

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Теги: Юлия Санина
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.02.2021, 11:36
Оценка:  0
гость
Как это всё однообразно, накрашенные лица, перекошенная челюсть ... какие-то глупые понты . На кого это рассчитано, кому это нравится?
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