Солистка "The Hardkiss" Юлия Санина позировала в эффектном образе.

Фронтвумен популярной украинской группы “The Hardkiss“ и суперфиналистка шоу “Танці з зірками 2020“, Юлия Санина в очередной раз восхитила подписчиков своей красотой. В аккаунте 30-летней певицы в Инстаграм появилось несколько свежих кадров из недавней фотосессии, где она предстала в эффектном образе.

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На снимках Юлия позировала на красном фоне в мини-платье черного цвета и черных колготах. На одну руку Санина накинула черный пиджак с синими стразами. Свой образ артистка дополнила макияжем, укладкой и массивными украшениями.

“Маленькое черное платье“, - подписала фото Санина.

Юлия Санина похвасталась фигурой в маленьком черном платье instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина похвасталась фигурой в маленьком черном платье instagram.com/the_hardkiss

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