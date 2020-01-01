«Прекрасная лисичка»: Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа
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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в бежевом плаще и перчатках в горошек. Однако все внимание приковывает новая прическа девушки – ярко-оранжевый парик. Эффектный образ Соня дополнила желтыми цветочками, которые украсили ее безупречное лицо.
Под публикацией Плакидюк написала так:
«Лисички на проводе».
Соня часто радует фанатов провокационными образами, которые вызывают настоящий восторг у фолловеров.
На этот раз поклонники восхитились внешним видом Сони Плакидюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Гарна ❤️».
«Яка прекрасна лисичка😍».
«Шикарно😍😍😍».
«Сонечка, Вам так подходят эти цветочки, и к веснушкам😍🙌❤️».
«Разрыв сердечка».
«Любо-дорого смотреть».
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