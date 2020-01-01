«Прекрасная лисичка»: Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа

Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в бежевом плаще и перчатках в горошек. Однако все внимание приковывает новая прическа девушки – ярко-оранжевый парик. Эффектный образ Соня дополнила желтыми цветочками, которые украсили ее безупречное лицо.

Под публикацией Плакидюк написала так:

«Лисички на проводе».

Соня часто радует фанатов провокационными образами, которые вызывают настоящий восторг у фолловеров.

На этот раз поклонники восхитились внешним видом Сони Плакидюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Гарна ❤️». «Яка прекрасна лисичка😍». «Шикарно😍😍😍». «Сонечка, Вам так подходят эти цветочки, и к веснушкам😍🙌❤️». «Разрыв сердечка». «Любо-дорого смотреть».

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