Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Прекрасная лисичка»: Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа

Комментариев: 0
Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа
Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа
instagram.com/moi_sofism

Читай также: В одном халате: Екатерина Кухар показала, как выглядит без макияжа

Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в бежевом плаще и перчатках в горошек. Однако все внимание приковывает новая прическа девушки – ярко-оранжевый парик. Эффектный образ Соня дополнила желтыми цветочками, которые украсили ее безупречное лицо.

Под публикацией Плакидюк написала так:

«Лисички на проводе».

Соня часто радует фанатов провокационными образами, которые вызывают настоящий восторг у фолловеров.

На этот раз поклонники восхитились внешним видом Сони Плакидюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Гарна ❤️».

«Яка прекрасна лисичка😍».

«Шикарно😍😍😍».

«Сонечка, Вам так подходят эти цветочки, и к веснушкам😍🙌❤️».

«Разрыв сердечка».

«Любо-дорого смотреть».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Соня Плакидюк, Соня Плакидюк 2020, Соня Плакидюк фотограф, Соня Плакидюк фото, Соня Плакидюк инстаграм, Соня Плакидюк новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь