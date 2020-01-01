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Наталья Могилевская назвала ТОП-10 подарков на День святого Валентина

Спецтема: День Святого Валентина 2021
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Певица Наталья Могилевская подсказала влюбленным, как провести вечер 14-го февраля.
Наталья Могилевская назвала ТОП-10 подарков на День святого Валентина
Наталья Могилевская назвала ТОП-10 подарков на День святого Валентина
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная певица, бывший тренер “Лиги смеха“ и победительница шоу “Танців з зірками 2017“, Наталья Могилевская посвятила новый пост Дню святого Валентина.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя исполнительница решила подсказать парам, как провести День влюбленных. Наталья предложила отправится на урок танцев или массажа, организовать полет на самолете над Днепром или устроить SPA-вечер для двоих.

Также Могилевская подсказала парням, что можно подарить девушке на 14 февраля. По мнению артистки, отличными подарками будут мягкие игрушки, необычные сладости, парные халаты, косметика и ювелирные украшения.

“Самый романтический день уже скоро и я бы на вашем месте не упускала возможность еще раз сказать дорогому человеку о любви. Вот тут топ 10 подарков на 14 февраля, которые облегчат вашу жизнь.

  • 1. Мимимишные мягкие игрушки
  • 2. Уроки романтичного танго, жаркой румбы или зажигательные латиноамериканские танцы
  • 3. Необычные сладости и тортики
  • 4. Урок массажа для двоих
  • 5. Украшения
  • 6. SPA вечер для двоих
  • 7. Премиальные парные халаты
  • 8. Полёт на самолёте над Днепром
  • 9. Косметика
  • 10. Украшение из ювелирной коллекции “Назови меня по имени“, - написала Наталья.

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Теги: Наталья Могилевская, День святого Валентина 2021
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Источник: Ivona

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