Наталья Могилевская назвала ТОП-10 подарков на День святого Валентина
Народная артистка Украины, известная певица, бывший тренер “Лиги смеха“ и победительница шоу “Танців з зірками 2017“, Наталья Могилевская посвятила новый пост Дню святого Валентина.
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На своей странице в Инстаграм 45-летняя исполнительница решила подсказать парам, как провести День влюбленных. Наталья предложила отправится на урок танцев или массажа, организовать полет на самолете над Днепром или устроить SPA-вечер для двоих.
Также Могилевская подсказала парням, что можно подарить девушке на 14 февраля. По мнению артистки, отличными подарками будут мягкие игрушки, необычные сладости, парные халаты, косметика и ювелирные украшения.
“Самый романтический день уже скоро и я бы на вашем месте не упускала возможность еще раз сказать дорогому человеку о любви. Вот тут топ 10 подарков на 14 февраля, которые облегчат вашу жизнь.
- 1. Мимимишные мягкие игрушки
- 2. Уроки романтичного танго, жаркой румбы или зажигательные латиноамериканские танцы
- 3. Необычные сладости и тортики
- 4. Урок массажа для двоих
- 5. Украшения
- 6. SPA вечер для двоих
- 7. Премиальные парные халаты
- 8. Полёт на самолёте над Днепром
- 9. Косметика
- 10. Украшение из ювелирной коллекции “Назови меня по имени“, - написала Наталья.
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