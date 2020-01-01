Наталья Могилевская назвала ТОП-10 подарков на День святого Валентина

Певица Наталья Могилевская подсказала влюбленным, как провести вечер 14-го февраля.

Народная артистка Украины, известная певица, бывший тренер “Лиги смеха“ и победительница шоу “Танців з зірками 2017“, Наталья Могилевская посвятила новый пост Дню святого Валентина.

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На своей странице в Инстаграм 45-летняя исполнительница решила подсказать парам, как провести День влюбленных. Наталья предложила отправится на урок танцев или массажа, организовать полет на самолете над Днепром или устроить SPA-вечер для двоих.

Также Могилевская подсказала парням, что можно подарить девушке на 14 февраля. По мнению артистки, отличными подарками будут мягкие игрушки, необычные сладости, парные халаты, косметика и ювелирные украшения.

“Самый романтический день уже скоро и я бы на вашем месте не упускала возможность еще раз сказать дорогому человеку о любви. Вот тут топ 10 подарков на 14 февраля, которые облегчат вашу жизнь. 1. Мимимишные мягкие игрушки

2. Уроки романтичного танго, жаркой румбы или зажигательные латиноамериканские танцы

3. Необычные сладости и тортики

4. Урок массажа для двоих

5. Украшения

6. SPA вечер для двоих

7. Премиальные парные халаты

8. Полёт на самолёте над Днепром

9. Косметика

10. Украшение из ювелирной коллекции “Назови меня по имени“, - написала Наталья.

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