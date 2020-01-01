«На бабушку похожа»: Даша Астафьева поразила своим внешним видом

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками снимками с отдыха.

Даша Астафьева поразила своим внешним видом instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева отправилась с подругами в Буковель. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала подборку фото с отдыха. Артистка предстала в сером спортивном костюме, который дополнила розовым платком. Также Даша порадовала фанатов более жаркими фото в леопардовом купальнике, засветив свою пышную грудь.

Под публикацией Астафьева рассказала, что получила неимоверное наслаждение от пребывания в Буковеле:

«Ескапізм — моє нове хобі. Знайомство з країною, з найтеплішими її куточками!

Дякую за добрі та смачні ранки, за неймовірний краєвид, що відкривається з вікон мого номеру та за затишне СПА. За теплі вечори біля каміну з такою очікуваною книжкою!»

Поклонникам понравился внешний вид Даши Астафьевой даже в платке. Несмотря на то, что некоторые фанаты признались, что головной убор в виде платка сделал из звезды старушку:

«Ви така красуня...» «На бабушку похожа». «Как можно быть красивой во всем 💕!!! Ты чудо». «Любимая красавица ❤️❤️❤️». «Красивая Вы Даша! Про платок уже все сказали».

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