Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Соорудил на крыше ресторан": Монатик рассекретил, как сделал предложение жене Ирине

Комментариев: 0
Певец Дима Монатик вспомнил, как 5 лет назад попросил Ирину стать его женой.
"Соорудил на крыше ресторан": Монатик рассекретил, как сделал предложение жене Ирине
"Соорудил на крыше ресторан": Монатик рассекретил, как сделал предложение жене Ирине
instagram.com/monatik_official

Знаменитый украинский исполнитель, продюсер и тренер вокального шоу “Голос країни“, Дима Монатик (MONATIK) в комментарии ТСН.ua впервые рассказал, как 5 лет назад позвал замуж Ирину Демичеву.

Читай также: Даша Астафьева засветила подтянутые ягодицы в леопардовом купальнике

По словам 34-летнего артиста, он соорудил на крыше небольшой ресторан на один стол. Перед тем, как попросить любимую стать его женой, Дима прочитал Ирине стих “Ты“.

“Азы истинной романтики, все-таки положили начало на одной из крыш на проспекте Победы. В тот день я наконец-то осмелился сделать предложение, соорудил на крыше личный ресторан на один стол среди зелени и праздничных фонарей, которые она так любит. Перед тем, как задать самый важный вопрос, я впервые прочитал стихотворение “Ты“. Так мы и стали официально семьей“, - поделился воспоминаниями Монатик.

Смотрите видео, где Монатик читает стих “Ты“ на одном из концертов:

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MONATIK, Ирина Монатик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: tsn.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь