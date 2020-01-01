"Соорудил на крыше ресторан": Монатик рассекретил, как сделал предложение жене Ирине

Певец Дима Монатик вспомнил, как 5 лет назад попросил Ирину стать его женой.

Знаменитый украинский исполнитель, продюсер и тренер вокального шоу “Голос країни“, Дима Монатик (MONATIK) в комментарии ТСН.ua впервые рассказал, как 5 лет назад позвал замуж Ирину Демичеву.

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По словам 34-летнего артиста, он соорудил на крыше небольшой ресторан на один стол. Перед тем, как попросить любимую стать его женой, Дима прочитал Ирине стих “Ты“.

“Азы истинной романтики, все-таки положили начало на одной из крыш на проспекте Победы. В тот день я наконец-то осмелился сделать предложение, соорудил на крыше личный ресторан на один стол среди зелени и праздничных фонарей, которые она так любит. Перед тем, как задать самый важный вопрос, я впервые прочитал стихотворение “Ты“. Так мы и стали официально семьей“, - поделился воспоминаниями Монатик.

Смотрите видео, где Монатик читает стих “Ты“ на одном из концертов:

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