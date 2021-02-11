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Даша Астафьева засветила подтянутые ягодицы в леопардовом купальнике

Комментариев: 2
Звезда Playboy Даша Астафьева показала фото в бане.
Даша Астафьева засветила подтянутые ягодицы в леопардовом купальнике
Даша Астафьева засветила подтянутые ягодицы в леопардовом купальнике
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская исполнительница, фотомодель и актриса Даша Астафьева, которая неоднократно позировала для обложки мужского журнала Playboy, поделилась с подписчиками новыми кадрами с отдыха.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя звезда обнародовала несколько пикантных фото, где позировала в бане отеля Chevalier Hotel & SPA в Ивано-Франковской области. На свежих снимках Даша продемонстрировала роскошное тело в сдельном леопардовом купальнике с глубоким декольте.

Даша Астафьева позировала в леопардовом купальнике
Даша Астафьева позировала в леопардовом купальнике
instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева позировала в леопардовом купальнике
Даша Астафьева позировала в леопардовом купальнике
instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева позировала в леопардовом купальнике
Даша Астафьева позировала в леопардовом купальнике
instagram.com/da_astafieva

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivona

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.02.2021, 20:25
Оценка:  0
гость
Банная сиповка?
navigator2    11.02.2021, 20:04
Оценка:  +2
navigator2
який жах, може досить вже Даша?
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