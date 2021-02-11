Даша Астафьева засветила подтянутые ягодицы в леопардовом купальнике
Звезда Playboy Даша Астафьева показала фото в бане.
Популярная украинская исполнительница, фотомодель и актриса Даша Астафьева, которая неоднократно позировала для обложки мужского журнала Playboy, поделилась с подписчиками новыми кадрами с отдыха.
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На своей странице в Инстаграм 35-летняя звезда обнародовала несколько пикантных фото, где позировала в бане отеля Chevalier Hotel & SPA в Ивано-Франковской области. На свежих снимках Даша продемонстрировала роскошное тело в сдельном леопардовом купальнике с глубоким декольте.
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