Маша Полякова рассказала, как познакомилась с родителями бойфренда

15-летняя дочь Оли Поляковой поделилась новыми подробностями о своем парне Андрее.

Старшая дочь популярной украинской певицы и звездного детектива шоу “Маска“ Оли Поляковой, 15-летняя Маша Полякова рассказала о знакомстве с родителями своего бойфренда Андрея, с которым она встречается с марта 2020 года.

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В интервью программе “Зірковий шлях“ Маша рассекретила, что однажды забыла ключи от дома. Папа в тот день был на даче, а мама задерживалась на работе. Поэтому Андрей решил пригласить девушку к себе. Именно тогда Маша познакомилась с родителями возлюбленного.

“Це був якийсь вечір. Я тоді забула ключі. Тато з Алісою були на дачі, а мама повинна була повернутися пізно в 11-й. А то було десь 8 годин. Було дуже холодно, дощ пішов. І він сказав: “Не хочеш до мене заїхати, якщо ключі забула?“. То ми заїхали. Вони мене пригостили відбивними“, - вспомнила Полякова.

Кроме того, Маша призналась, как прошло знакомство Андрея с ее родителями. По словам девушки, встреча парня с ее отцом получилась очень странной.

“З татом це було дивне знайомство. Він заходить за мною, а тато просить: “Будь ласка, купи мені каву, у нас зламалась кавова машина“. А з мамою це вже було якесь офіційне знайомство. Він купив фрукти. Вона з ним поговорила. Розказала йому, що треба, що не треба робити. Тільки поцілунки і нічого іншого“, - поделилась Маша.

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