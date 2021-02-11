Снежана Онопка рассекретила, почему всегда выбирала мужчин постарше

После скандального развода модель Снежана Онопка сделала откровенное признание о личной жизни.

Всемирно известная украинская модель Снежана Онопка, которая в ноябре официально развелась с супругом, бизнесменом Николаем Щуром, сделала неожиданное признание.

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В интервью для программы “Життя відомих людей“ 34-летняя знаменитость отметила, что в детстве ей очень не хватало отцовского внимания. По словам звезды, это и стало причиной того, что она заводила любовные отношения только с мужчинами старшее ее.

“Я это проношу через всю жизнь и не скрываю этого. Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным. Да, это факт“, - поделилась Онопка.

Модель рассекретила, что в 17 лет закрутила роман с молдавским бизнесменом, который был старше на 14 лет. Позже у Снежаны были отношения с со старшим на 20 лет экс-нардепом Александром Онищенко. А в 2011-2020 годах Онопка состояла в браке с Щуром. Экс-муж модели был старше ее на 4 года.

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