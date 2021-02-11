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Жена Сергея Бабкина рассекретила, когда он улетит в Австрию вторую операцию

Комментариев: 1
Снежана бабкина рассказала о самочувствии мужа и рассекретила дату второй операции в австрийской клинике.
Жена Сергея Бабкина рассекретила, когда он улетит в Австрию вторую операцию
Жена Сергея Бабкина рассекретила, когда он улетит в Австрию вторую операцию
instagram.com/snezhana_babkina

На прошлой недели, 5 февраля, известному украинскому музыканту и новому тренеру шоу “Лига смеха“, Сергею Бабкину сделали операцию на одном глазу в австрийской клинике. 42-летний артист страдает от редкого заболевания и ему понадобится еще одно хирургическое вмешательство.

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Супруга Сергея, Снежана Бабкина рассказала поклонникам о самочувствии певца. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Снежана опубликовала свежее фото Бабкина, где он запечатлен в очках. Она написала, что звездный муж чувствует себя хорошо, а также рассекретила, когда они улетают в Австрию на предстоящую операции на втором глазу. 

“Чувствует себя прекрасно. 17-го летим в Вену повторно за вторым глазом и посмотреть, как выздоравливает первый глаз“, - написала Бабкина.

Жена Сергея Бабкина рассекретила, когда он улетит в Австрию вторую операцию
Жена Сергея Бабкина рассекретила, когда он улетит в Австрию вторую операцию
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Теги: Снежана Бабкина, Сергей Бабкин
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.02.2021, 15:08
Оценка:  0
гость
Жена Сергея Бабкина рассекретила, когда он улетит в Австрию вторую операцию - бм вы там спецом посадили обезьяну?
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