Снежана бабкина рассказала о самочувствии мужа и рассекретила дату второй операции в австрийской клинике.

Жена Сергея Бабкина рассекретила, когда он улетит в Австрию вторую операцию instagram.com/snezhana_babkina

На прошлой недели, 5 февраля, известному украинскому музыканту и новому тренеру шоу “Лига смеха“, Сергею Бабкину сделали операцию на одном глазу в австрийской клинике. 42-летний артист страдает от редкого заболевания и ему понадобится еще одно хирургическое вмешательство.

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Супруга Сергея, Снежана Бабкина рассказала поклонникам о самочувствии певца. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Снежана опубликовала свежее фото Бабкина, где он запечатлен в очках. Она написала, что звездный муж чувствует себя хорошо, а также рассекретила, когда они улетают в Австрию на предстоящую операции на втором глазу.

“Чувствует себя прекрасно. 17-го летим в Вену повторно за вторым глазом и посмотреть, как выздоравливает первый глаз“, - написала Бабкина.

Жена Сергея Бабкина рассекретила, когда он улетит в Австрию вторую операцию скриншот

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