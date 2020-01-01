«Радости полные штаны»: Надя Дорофеева показала, как резвится в снегу
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в спортивном костюме, расстегнутой зимней куртке и уггах. Артистка, как ребенок, бегала по заснеженному участку своего дома, кружилась и лежала в снегу. Звезда распустила волосы, сделала выразительный макияж и дурачилась.
Под публикацией Надя призналась, что несмотря на неудобства, которые возникли из-за погодных условий, она все же радуется зиме:
«Я конечно злюсь на пробки в городе и всё такое ...) Но какой же в этом году красивый февраль 💔».
Поклонникам понравился милый видеоролик Дорофеевой, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Это все так красиво❤️❤️».
«Счастливая 😍».
«Видео такое крутое 😍».
«Радости полные штаны».
«Какая ты милая».
«Такая веселая, позитивная и замечательная».
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