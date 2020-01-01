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«Радости полные штаны»: Надя Дорофеева показала, как резвится в снегу

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками милым видео.

Надя Дорофеева показала, как резвится в снегу
Надя Дорофеева показала, как резвится в снегу
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в спортивном костюме, расстегнутой зимней куртке и уггах. Артистка, как ребенок, бегала по заснеженному участку своего дома, кружилась и лежала в снегу. Звезда распустила волосы, сделала выразительный макияж и дурачилась.

Под публикацией Надя призналась, что несмотря на неудобства, которые возникли из-за погодных условий, она все же радуется зиме:

«Я конечно злюсь на пробки в городе и всё такое ...) Но какой же в этом году красивый февраль 💔».

Поклонникам понравился милый видеоролик Дорофеевой, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Это все так красиво❤️❤️».

«Счастливая 😍».

«Видео такое крутое 😍».

«Радости полные штаны».

«Какая ты милая».

«Такая веселая, позитивная и замечательная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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