«Радости полные штаны»: Надя Дорофеева показала, как резвится в снегу

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками милым видео.

Надя Дорофеева показала, как резвится в снегу instagram.com/nadyadorofeeva

Читай также: В свадебном платье: Настя Каменских очаровала своим внешним видом

Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в спортивном костюме, расстегнутой зимней куртке и уггах. Артистка, как ребенок, бегала по заснеженному участку своего дома, кружилась и лежала в снегу. Звезда распустила волосы, сделала выразительный макияж и дурачилась.

Под публикацией Надя призналась, что несмотря на неудобства, которые возникли из-за погодных условий, она все же радуется зиме:

«Я конечно злюсь на пробки в городе и всё такое ...) Но какой же в этом году красивый февраль 💔».

Поклонникам понравился милый видеоролик Дорофеевой, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Это все так красиво❤️❤️». «Счастливая 😍». «Видео такое крутое 😍». «Радости полные штаны». «Какая ты милая». «Такая веселая, позитивная и замечательная».

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.