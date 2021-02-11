«Найду эту сволочь»: Злата Огневич стала жертвой мошенников

Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками грустной новостью.

Злата Огневич стала жертвой мошенников instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость со слезами на глазах рассказала, что стала жертвой мошенников. По словам артистки, аферист от ее имени взял предоплату за рекламные услуги в размере 5 тысяч долларов. Скорее всего, рекламодатель потребовал от звезды предоставить рекламу либо же вернуть деньги. Таким образом мошенник нанес вред репутации Златы.

Об этом инциденте Огневич узнала только спустя год. Девушка решительно настроена найти афериста, чтобы он ответил за свою ложь:

«Я в полнейшем бешенстве!!! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления. Мы с командой уже приступили к выяснению данной ситуации, буду Вам сообщать подробности по мере их поступления 😔».

Также Злата обратилась ко всем брендам с просьбой выходить на связь со звездами на прямую, а не через посредников, чтобы избегать таких ситуаций.

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