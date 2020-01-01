45-летняя Наталья Могилевская показала свое лицо вблизи
Читай также: В свадебном платье: Настя Каменских очаровала своим внешним видом
Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя на улице в дубленке и шапке. Артистка близко сфотографировала свое лицо, продемонстрировав выразительный макияж с акцентом на глазах, и ровную кожу, без глубоких морщин.
Под публикацией Наталья попросила фолловеров посоветовать ей интересный сериал:
«Свободный вечер.
Посоветуйте сериал. Буду смотреть кино и отвечать на ваши вопросы в стори ❤️».
Поклонники с радостью порекомендовали Могилевской множество сериалов, и отметили ее прекрасный внешний вид:
«Красивая!»
«Наталья, вы такая милая».
«Хочу быть, как вы».
«Такая красавица».
«Наташенька, как приятно за вами наблюдать. Вы прекрасны».
«Красивая очень».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Слава Каминская покорила фанатов стильным образом
- Соня Плакидюк показала, как развлекается с Астафьевой в Буковеле
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил