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45-летняя Наталья Могилевская показала свое лицо вблизи

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками снимком.

45-летняя Наталья Могилевская показала свое лицо вблизи
45-летняя Наталья Могилевская показала свое лицо вблизи
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя на улице в дубленке и шапке. Артистка близко сфотографировала свое лицо, продемонстрировав выразительный макияж с акцентом на глазах, и ровную кожу, без глубоких морщин.

Под публикацией Наталья попросила фолловеров посоветовать ей интересный сериал:

«Свободный вечер.
Посоветуйте сериал. Буду смотреть кино и отвечать на ваши вопросы в стори ❤️».

Поклонники с радостью порекомендовали Могилевской множество сериалов, и отметили ее прекрасный внешний вид:

«Красивая!»

«Наталья, вы такая милая».

«Хочу быть, как вы».

«Такая красавица».

«Наташенька, как приятно за вами наблюдать. Вы прекрасны».

«Красивая очень».

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Источник: ivonа bigmir)net

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