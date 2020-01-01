Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками снимком.

45-летняя Наталья Могилевская показала свое лицо вблизи instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя на улице в дубленке и шапке. Артистка близко сфотографировала свое лицо, продемонстрировав выразительный макияж с акцентом на глазах, и ровную кожу, без глубоких морщин.

Под публикацией Наталья попросила фолловеров посоветовать ей интересный сериал:

«Свободный вечер.

Посоветуйте сериал. Буду смотреть кино и отвечать на ваши вопросы в стори ❤️».

Поклонники с радостью порекомендовали Могилевской множество сериалов, и отметили ее прекрасный внешний вид:

«Красивая!» «Наталья, вы такая милая». «Хочу быть, как вы». «Такая красавица». «Наташенька, как приятно за вами наблюдать. Вы прекрасны». «Красивая очень».

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