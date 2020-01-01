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Лилия Ребрик в шуточном видео рассекретила, чем занимаются ведущие во время рекламы

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Лилия Ребрик показала, чем занимаются ведущие прямых эфиров во время рекламной паузы.
Лилия Ребрик рассекретила, чем занимаются ведущие во время рекламы
Лилия Ребрик рассекретила, чем занимаются ведущие во время рекламы
instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская ведущая, актриса театра и телевидения, Лилия Ребрик поделилась в соцсети новыми кадрами со съемок утреннего шоу “Ранок з Україною“ на канале “Україна“. На этот раз звезда решила показать подписчикам, чем занимаются ведущие прямых эфиров во время рекламной паузы.

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На своей странице в Инстаграм Ребрик запостила забавный ролик, в котором она жонглирует апельсинами, танцует, бегает на улице и делает акробатические трюки с соведущим. В качестве музыкального сопровождения для видео Лилия выбрала трек Vladimir Cauchemar & alyona alyona - DANCER.

“Трохи залаштунків “Ранку з Україною“. Одвічне питання: чим ведучі займаються під час реклами🙈😬. Ловіть порцію гарного настрою“, - подписала Ребрик.

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Теги: Лилия Ребрик
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Источник: Ivona

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