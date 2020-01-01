Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Шикарные ноги»: Миша Романова взорвала Сеть своей сексуальностью

Комментариев: 0
Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Миша Романова взорвала Сеть своей сексуальностью
Миша Романова взорвала Сеть своей сексуальностью
instagram.com/misharomanova

Читай также: «Заспанный пельмешек»: Маша Ефросинина показала, как выглядит по утрам

Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в лифте в кожаном ярко-красном плаще, который надела на нижнее белье. Эффектный наряд оголил ее длинные ножки. Свой образ артистка дополнила босоножками на каблуках, распущенными волосами, выразительным макияжем и массивными аксессуарами.

Под публикацией Миша нескромно заявила:

«В городе объявили штормовое предупреждение. Новости о снегопадах хочу разбавить своей горячей фоткой😏».

Поклонники восхитились внешним видом Миши Романовой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ну шикарные ноги».

«Богиня».

«Красотка».

«Королева».

«Идеальная».

«Ух ты! Невероятная красота».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Миша Романова, Миша Романова 2020, Миша Романова певица, Миша Романова фото, Миша Романова инстаграм, Миша Романова новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь