«Шикарные ноги»: Миша Романова взорвала Сеть своей сексуальностью
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в лифте в кожаном ярко-красном плаще, который надела на нижнее белье. Эффектный наряд оголил ее длинные ножки. Свой образ артистка дополнила босоножками на каблуках, распущенными волосами, выразительным макияжем и массивными аксессуарами.
Под публикацией Миша нескромно заявила:
«В городе объявили штормовое предупреждение. Новости о снегопадах хочу разбавить своей горячей фоткой😏».
Поклонники восхитились внешним видом Миши Романовой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Ну шикарные ноги».
«Богиня».
«Красотка».
«Королева».
«Идеальная».
«Ух ты! Невероятная красота».
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