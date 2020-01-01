«Шикарные ноги»: Миша Романова взорвала Сеть своей сексуальностью

Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Миша Романова взорвала Сеть своей сексуальностью instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлена в лифте в кожаном ярко-красном плаще, который надела на нижнее белье. Эффектный наряд оголил ее длинные ножки. Свой образ артистка дополнила босоножками на каблуках, распущенными волосами, выразительным макияжем и массивными аксессуарами.

Под публикацией Миша нескромно заявила:

«В городе объявили штормовое предупреждение. Новости о снегопадах хочу разбавить своей горячей фоткой😏».

Поклонники восхитились внешним видом Миши Романовой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ну шикарные ноги». «Богиня». «Красотка». «Королева». «Идеальная». «Ух ты! Невероятная красота».

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