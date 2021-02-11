Старшая дочь популярной исполнительницы Маша Полякова поделилась с подписчиками снимком.

Старшая дочь Поляковой поразила фанатов образом дерзкой рокерши instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость предстала в образе дерзкой рокерши с электрогитарой в руках. Оделась 15-летняя девочка во все черное: на ней короткий топ, джинсы и кожаный ремень. Рядом с Машей запечатлен еще один гитарист. Подростки вообразили себя эффектными музыкантами и томно посмотрели в камеру.

Под публикацией Полякова поинтересовалась у фолловеров, какими музыкальными инструментами они владеют:

«На каком инструменте вы бы хотели научиться играть, или уже играете? ¿✨✨»

Поклонникам понравился смелый образ Маши Поляковой, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Машенька, ты чудо». «Крутые». «Красивые». «Милашки». «Вы классные».

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