Старшая дочь Поляковой поразила фанатов образом дерзкой рокерши
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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость предстала в образе дерзкой рокерши с электрогитарой в руках. Оделась 15-летняя девочка во все черное: на ней короткий топ, джинсы и кожаный ремень. Рядом с Машей запечатлен еще один гитарист. Подростки вообразили себя эффектными музыкантами и томно посмотрели в камеру.
Под публикацией Полякова поинтересовалась у фолловеров, какими музыкальными инструментами они владеют:
«На каком инструменте вы бы хотели научиться играть, или уже играете? ¿✨✨»
Поклонникам понравился смелый образ Маши Поляковой, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Машенька, ты чудо».
«Крутые».
«Красивые».
«Милашки».
«Вы классные».
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