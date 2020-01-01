Певица Анастасия Кожевникова соблазнительно позировала на кровати.

Бывшая солистка популярного женского трио “ВИА Гра“, украинская певица Анастасия Кожевникова, которая недавно поделилась в соцсети соблазнительным домашним видео, порадовала подписчиков очередным пикантным кадром.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя звезда опубликовала постельное фото. На свежем снимке Анастасия позировала на кровати в белых трусиках и вязаном топе с длинными рукавами. В описании девушка рассказала об одной из недавно прослушанных аудио-книг.

“Пару недель назад мы с мужем отправились в небольшой отпуск. В дороге мы впервые решили послушать аудио книгу. Именно эту книгу мне давно советовал друг. Эта книга Робина Шармы - Клуб “5 часов утра“. Книга мотивирует. Она напоминает как важно потратить время на себя, на то, что в продолжении дня не успеваем сделать. Это может быть все, что угодно: чтение, спорт, медитация, изучение языков и т. д. Главное, чтобы это занятие приносило вам удовольствие. Для меня, человека достаточно не собранного, это хорошая книга по тайм менеджменту, которая на простых практических примерах показывает, что даже незначительное изменение в своих привычках, в конечном итоге может привести к огромному результату и повлиять на общее восприятие мира. P.s. но я не буду вставать в такую рань🙈😂 так что в тайный клуб меня никто не возьмёт💁🏻‍♀️“, - написала Кожевникова.

Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова показала постельное фото instagram.com/anastasiakozhevnikova

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